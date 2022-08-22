На концерт зірки прийшов і її новий бойфренд.

32-річна українська співачка Надя Дорофєєва виступила в київському метро. Відео з благодійного концерту артистка поділилася у своєму Instagram.

На імпровізованій сцені Дорофєєва виконала свої добре відомі хіти та переспівала пісню Скрябіна "Люди як кораблі". Родзинкою виступу стало возз'єднання з ексколегою Наді Позитивом (Олексієм Завгороднім) — вони виконали свій україномовний хіт "Дим".

Зокрема співачка заспівала трек "Думи", який напередодні записала з українським музикантом Артемом Пивоваровим.

Для виступу у метро, який покажуть в ефірі телемарафону, Дорофєєва обрала образ із колекції української дизайнерки Каті Сільченко.

"Це був благодійний концерт з ініціативи Президента для військових, волонтерів, МВС, працівників залізниці та лікарів на станції метро "Майдан Незалежності"….В мене болить при згадці про міста, які досі обстрілюють, які знаходяться в окупації, в яких відбуваються бойові дії. Але я все одно вірю, що невдовзі ми будемо співати всі разом", — зазначила знаменитість.

[ + – ] Надя Дорофєєва заспівала у метро

Зокрема серед глядачів у підземеллі помітили і нового бойфренда артистки — київського ресторатора Михайла Кацуріна, проте той відмовився публічно коментувати свій роман з українською співачкою.

[ + – ] Надя Дорофєєва заспівала у метро

Нагадаємо, Надя Дорофєєва зізналася, що згрішила.

Також Фокус писав про ймовірну причину розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса у березні 2022.