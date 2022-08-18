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"Ситуація не із приємних". Надя Дорофєєва зізналася, що згрішила

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Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофєєва

Артистка швидко вирішила свою проблему.

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що згрішила. "Висповідатися" вона вирішила своїм підписникам в Instagram.

Зірка сцени розповіла, як припаркувалася у столиці України в недозволеному місці та позбавилася машини на певний час.

"Згрішила. Днями я припаркувалася у недозволеному місці й, звісно, моя машина благополучно відправилась на штрафмайданчик", — почала розповідати своїм фоловерам артистка.

Проте пройшовши короткі бюрократичні моменти (які зайняли не більше 10 хвилин) Дорофєєва отримала своє авто назад.

"Здавалося б, ситуація не із приємних, але я вибігла такою щасливою, вкотре переконавшись у тому, що наша країна найкрутіша!" — додала насамкінець співачка.

Надя Дорофєєва зізналася, що згрішила

"Коли побачила наскільки в Європі все повільно і довго, почала ще більше сумувати за Україною😢💔", "звичайно ж, а хто сумнівається, що Україна не найкраща країна 😂❤️", — підтримали думку Наді її підписники.

У березні 2022 співачка оголосила про розлучення зі своїм чоловіком, українським співаком та блогером Володимиром Дантесом. Одразу після цього Дорофєєву помітили на вулицях Барселони в обіймах її давнього друга, київського бізнесмена Михайла Кацуріна.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін
Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін
Фото: nadyadorofeeva

Через певний час Володимира Дантеса почали підозрювати у стосунках з колишньою дружиною теперішнього бойфренда Наді — Дашею Кацуріною. Вони всіляко підігрівають чутки про свій роман, проте офіційних заяв ще не робили.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва поділилася новим знімком з Мішею Кацуріним.

Також Фокус писав про ймовірну причину, чому розійшлися Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.