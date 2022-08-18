"Ситуация не из приятных". Надя Дорофеева призналась, что согрешила

Артистка быстро решила свою проблему.

Украинская певица Надя Дорофеева призналась, что согрешила. "Исповедоваться" она решила своим подписчикам в Instagram.

Звезда сцены рассказала, как припарковалась в столице Украины в неположенном месте и лишилась своей машины на время.

"Согрешила. На днях я припарковалась в непозволительном месте и, конечно, моя машина благополучно отправилась на штрафплощадку", — начала рассказывать своим фолловерам артистка.

Однако пройдя короткие бюрократические моменты (занявшие не больше 10 минут) Дорофеева получила свой автомобиль обратно.

"Казалось бы, ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая, в очередной раз убедившись в том, что наша страна самая крутая!" — добавила наконец певица.

[ + – ] Надя Дорофеева призналась, что согрешила

"Когда увидела насколько в Европе все медленно и долго, начала еще больше скучать по Украине 😢💔", "конечно же, а кто сомневается, что Украина не самая лучшая страна 😂❤️", — поддержали мнение Нади ее подписчики.

В марте 2022 певица объявила о разводе со своим мужем, украинским певцом и блогером Владимиром Дантесом. Сразу после этого Дорофеева была замечена на улицах Барселоны в объятиях ее давнего друга, киевского бизнесмена Михаила Кацурина.

[ + – ] Надя Дорофеева и Михаил Кацурин Фото: nadyadorofeeva

Через некоторое время уже Владимира Дантеса начали подозревать в отношениях с бывшей женой нынешнего бойфренда Нади — Дашей Кацуриной. Они всячески подогревают слухи о своем романе, однако официальных заявлений еще не делали.

Напомним, Надя Дорофеева поделилась новым снимком с Мишей Кацуриным.

Также Фокус писал о вероятной причине, почему разошлись Надя Дорофеева и Владимир Дантес.