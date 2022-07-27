Сексуальные игры вчетвером: почему расстались Дантес и Дорофеева

В марте 2022 звездная пара объявила о своем разрыве.

Накануне стала известна вероятная причина развода украинской певицы Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Об этом рассказал экстрасенс Макс Гордеев в программе "Слава+".

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На вопрос ведущего, кто виноват в разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, экстрасенс ответил следующее:

"Не нужно было практиковать сексуальные игры вчетвером… Я уже это смотрел. Меня это уже спрашивала одна девушка. Я реально посмотрел на ситуацию….Эти отдыхи вместе. Они рано или поздно к чему-то приведут", — прокомментировал развод звездной пары Макс Гордеев.

В частности, экстрасенс отметил, что Владимир Дантес и Миша Кацурин очень похожи энергетически.

"Они люди мира", — рассказал Гордеев.

Однако специалист уверен, что ни одна, ни другая пара не сложатся.

"Может быть, мы даже еще увидим снова возвращение нашей пары", — сказал наконец экстрасенс.

[ + – ] Экстрасенс назвал вероятную причину развода Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса

В марте 2022 Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем разводе после семи лет брака. Практически в это же время о разрыве сообщили и их близкие друзья – семья киевских рестораторов Михаил и Даша Кацурины.

Спустя время Дорофеева и Кацурин подтвердили свой роман, в котором их подозревали несколько месяцев.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин подтвердили свой роман Фото: nadyadorofeeva

Теперь фанаты ожидают признаний от Владимира Дантеса и Даши Кацуриной, ведь они часто подогревают слухи о своих романтических отношениях.

Накануне Дантес поделился снимком, на котором целует Дашу Кацурину.

Также Фокус писал о других доказательствах предполагаемого романа Владимира Дантеса и Даши Кацуриной.