Сексуальні ігри вчотирьох: чому розлучилися Дантес і Дорофєєва

У березні 2022 зіркова пара оголосила про свій розрив.

Напередодні стала відома ймовірна причина розлучення української співачки Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. Про це розповів екстрасенс Макс Гордєєв у програмі "Слава+".

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На запитання ведучого, хто винен у розлученні Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, екстрасенс відповів таке:

"Не треба було практикувати сексуальні ігри вчотирьох… Я вже це дивився. Мене це вже запитувала одна дівчина. Я реально подивився на ситуацію….Оці відпочинки разом. Вони рано чи пізно до чогось призведуть", — прокоментував розлучення зіркової пари Макс Гордєєв.

Зокрема екстрасенс зазначив, що Володимир Дантес і Міша Кацурін дуже схожі енергетично.

"Вони люди світу", — розповів Гордєєв.

Проте фахівець впевнений, що ні одна, ні друга пара не складуться.

"Може, ми навіть ще побачимо знову повернення нашої пари", — сказав насамкінець екстрасенс.

[ + – ] Екстрасенс назвав ймовірну причину розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса

У березні 2022 Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення після семи років шлюбу. Практично в цей же час про розрив повідомили і їхні близькі друзі — родина київських рестораторів Михайло та Даша Кацуріни.

Через певний час Дорофєєва та Кацурін підтвердили свій роман, у якому їх підозрювали кілька місяців.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Міша Кацурін підтвердили свій роман Фото: nadyadorofeeva

Тепер фанати очікують зізнань від Володимира Дантеса та Даші Кацуріної, адже вони часто підігрівають чутки про свої романтичні стосунки.

Напередодні Дантес поділився знімком, на якому цілує Дашу Кацуріну.

Також Фокус писав про інші докази ймовірного роману Володимира Дантеса та Даші Кацуріної.