Надя Дорофеева выступила в киевском метро (видео)
На концерт звезды пришел и ее новый бойфренд.
32-летняя украинская певица Надя Дорофеева выступила в киевском метро. Видео с благотворительного концерта артистка поделилась в своем Instagram.
На импровизированной сцене Дорофеева исполнила свои хорошо известные хиты и перепела песню Скрябина "Люди как корабли". Изюминкой выступления стало воссоединение с экс-коллегой Нади Позитивом (Алексей Завгородний) — они исполнили свой украиноязычный хит "Дым".
В частности, певица спела трек "Думы", который накануне записала с украинским музыкантом Артемом Пивоваровым.
Для выступления в метро, которое покажут в эфире телемарафона, Дорофеева выбрала образ из коллекции украинской дизайнера Кати Сильченко.
"Это был благотворительный концерт по инициативе Президента для военных, волонтеров, МВД, работников железной дороги и врачей на станции метро "Майдан Незалежності".. Но я все равно верю, что вскоре мы будем петь все вместе", — отметила знаменитость.
В частности, среди зрителей в подземелье заметили и нового бойфренда артистки — киевского ресторатора Михаила Кацурина, однако тот отказался публично комментировать свой роман с украинской певицей.
Напомним, Надя Дорофеева призналась, что согрешила.
Также Фокус писал о вероятной причине развода Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса в марте 2022.