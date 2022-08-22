На концерт звезды пришел и ее новый бойфренд.

32-летняя украинская певица Надя Дорофеева выступила в киевском метро. Видео с благотворительного концерта артистка поделилась в своем Instagram.

На импровизированной сцене Дорофеева исполнила свои хорошо известные хиты и перепела песню Скрябина "Люди как корабли". Изюминкой выступления стало воссоединение с экс-коллегой Нади Позитивом (Алексей Завгородний) — они исполнили свой украиноязычный хит "Дым".

В частности, певица спела трек "Думы", который накануне записала с украинским музыкантом Артемом Пивоваровым.

Для выступления в метро, которое покажут в эфире телемарафона, Дорофеева выбрала образ из коллекции украинской дизайнера Кати Сильченко.

"Это был благотворительный концерт по инициативе Президента для военных, волонтеров, МВД, работников железной дороги и врачей на станции метро "Майдан Незалежності".. Но я все равно верю, что вскоре мы будем петь все вместе", — отметила знаменитость.

[ + – ] Надя Дорофеева спела в метро

В частности, среди зрителей в подземелье заметили и нового бойфренда артистки — киевского ресторатора Михаила Кацурина, однако тот отказался публично комментировать свой роман с украинской певицей.

[ + – ] Надя Дорофеева спела в метро

Напомним, Надя Дорофеева призналась, что согрешила.

Также Фокус писал о вероятной причине развода Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса в марте 2022.