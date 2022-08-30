Надя Дорофеева показала редкий снимок с Мишей Кацуриным (фото)

Пара подтвердила свои романтические отношения в июне 2022.

32-летняя украинская певица Надя Дорофеева показала редкий снимок со своим новым возлюбленным, киевским бизнесменом Мишей Кацуриным. Архивным кадром артистка поделилась на своей Instagram-странице.

По просьбе подписчика показать фото, которое еще никто не видел, Дорофеева поделилась в сторис снимком с Мишей Кацуриным. На фото мужчина обнимает свою возлюбленную и держит в руках роскошный букет розовых пионов, судя по всему, предназначен для нее.

Надя Дорофеева была одета в трендовую рубашку в клетку, а ее новый бойфренд выбрал классическую белую футболку и черную бейсболку.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин

О романе певицы и столичного ресторатора ходили слухи с марта 2022, когда Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем разводе после семи лет брака. Только в июне этого года новоиспеченная пара официально подтвердила свои отношения.

Тем временем бывший муж Дорофеевой активно подогревает слухи о романе с экс-женой ее нового бойфренда. Даша Кацурина и Владимир Дантес часто проводят вместе время и делятся провокационными кадрами, хотя официально не подтверждают свой роман.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: Скриншот

Напомним, Надя Дорофеева выступила в киевском метро перед Днем Независимости Украины.

Также Фокус активно следит за развитием личной жизни бывшего супруга Нади Дорофеевой. Накануне Владимир Дантес приехал в столицу Польши вместе с Дашей Кацуриной.