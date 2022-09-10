Дантес оправдался за шутку об интимной жизни Дорофеевой и Кацурина (видео)

Артист не ожидал такой реакции общественности.

34-летний украинский певец и блогер Владимир Дантес оправдался за шутку об интимной жизни Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина.

В своем новом интервью телеведущему Славе Демину бывший муж украинской артистки признался, что даже не мог подумать о такой вирусности его шутки во время стендапа за границей. По словам Дантеса, впервые он увидел ролик в Сети на фан-странице его экс-возлюбленной.

"Если вы увидите, откуда эта часть… Я посмотрел, это фан-аккаунт Нади. Они не заценили факт. Ну, я ничего не сказал такого, что никто не знает. Я думал, может, я кого-то обидел? А потом думаю — нет. Это как сказать, что Рим — это столица Италии, и все такие: "Нет", — заявил украинский юморист.

После распространения в соцсетях шутки об интимной жизни Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина в исполнении Дантеса, юмориста обвинили в том, что он переходит разрешенные рамки и выносит мусор из изьбы.

[ + – ] Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

В частности, Дантес признался, что разорвал дружбу с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. Сейчас они встречаются только в том случае, если этого требуют обстоятельства. Например, певец брал у нынешнего бойфренда Дорофеевой кейс для гитары перед поездкой в Израиль.

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина Фото: Скриншот

Напомним, что Владимир Дантес и Даша Кацурина подтвердили свои романтические отношения после месяцев домыслов в Сети.

Также Фокус писал о реакции Нади Дорофеевой на новый роман ее бывшего мужа.