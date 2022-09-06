"Хайп". Надя Дорофеева отреагировала на новый роман Владимира Дантеса

Накануне Владимир Дантес и Даша Кацурина подтвердили свои романтические отношения.

32-летняя украинская певица Надя Дорофеева отреагировала на известие о новом романе бывшего мужа. В Instagram-сторис знаменитость поделилась своими мыслями.

На фоне фотографий ног артистки она рассказала подписчикам, что такое хайп.

"Hype — шум, ажиотаж, вопиющая реклама и в том числе обман, возбуждение (эмоциональное) и т.д. Важно, что хайп разводят вокруг чего-то или кого-то актуального на данный момент", — отметила украинская звезда сцены.

Таким образом Надя Дорофеева, судя по всему, отреагировала на новость о романе Владимира Дантеса и Даши Кацуриной.

[ + – ] Надя Дорофеева отреагировала на новый роман своего экс-мужа

Сама артистка еще в июне 2022 подтвердила отношения с киевским бизнесменом Михаилом Кацуриным. Раньше пары были лучшими друзьями между собой, однако в начале весны объявили о своих разводах.

Владимир Дантес долгое время подогревал слухи о романе с бывшей женой нового бойфренда Дорофеевой, однако официально пара подтвердила домыслы в начале осени.

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина подтвердили свой роман

Напомним, Даша Кацурина призналась, что в свое время "отбила" Михаила Кацурина у его бывшей жены.

Также Фокус писал о скандальной шутке Владимира Дантеса об интимной жизни Нади Дорофеевой и ее нового возлюбленного.