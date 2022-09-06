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Стиль життя

"Хайп". Надя Дорофєєва відреагувала на новий роман Володимира Дантеса

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Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофєєва

Напередодні Володимир Дантес та Даша Кацуріна підтвердили свої романтичні стосунки.

32-річна українська співачка Надя Дорофєєва відреагувала на звістку про новий роман свого колишнього чоловіка. В Instagram-сторіс знаменитість поділилася своїми думками.

На фоні фото ніг артистки вона розповіла підписникам, що таке хайп.

"Hype — шум, ажіотаж, кричуща реклама і в тому числі обман, збудження (емоційне) і т.д. Важливо, що хайп навколо розводять чогось або когось актуального на даний момент", — зазначила українська зірка сцени.

Таким чином Надя Дорофєєва, судячи з усього, відреагувала на новину про роман Володимира Дантеса та Даші Кацуріної.

Надя Дорофєєва відреагувала на новий роман свого ексчоловіка
Надя Дорофєєва відреагувала на новий роман свого ексчоловіка

Сама артистка ще в червні 2022 підтвердила стосунки з київським бізнесменом Михайлом Кацуріним. Раніше пари були найкращими друзями між собою, проте на початку весни оголосили про свої розлучення.

Володимир Дантес довгий час підігрівав чутки про роман з колишньою дружиною нового бойфренда Дорофєєвої, проте офіційно пара підтвердила домисли на початку осені.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна підтвердили свій роман
Володимир Дантес та Даша Кацуріна підтвердили свій роман

Нагадаємо, Даша Кацуріна зізналася, що свого часу "відбила" Михайла Кацуріна в його колишньої дружини.

Також Фокус писав про скандальний жарт Володимира Дантеса про інтимне життя Наді Дорофєєвої та її нового коханого.