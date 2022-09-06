"Хайп". Надя Дорофєєва відреагувала на новий роман Володимира Дантеса
Напередодні Володимир Дантес та Даша Кацуріна підтвердили свої романтичні стосунки.
32-річна українська співачка Надя Дорофєєва відреагувала на звістку про новий роман свого колишнього чоловіка. В Instagram-сторіс знаменитість поділилася своїми думками.
На фоні фото ніг артистки вона розповіла підписникам, що таке хайп.
"Hype — шум, ажіотаж, кричуща реклама і в тому числі обман, збудження (емоційне) і т.д. Важливо, що хайп навколо розводять чогось або когось актуального на даний момент", — зазначила українська зірка сцени.
Таким чином Надя Дорофєєва, судячи з усього, відреагувала на новину про роман Володимира Дантеса та Даші Кацуріної.
Сама артистка ще в червні 2022 підтвердила стосунки з київським бізнесменом Михайлом Кацуріним. Раніше пари були найкращими друзями між собою, проте на початку весни оголосили про свої розлучення.
Володимир Дантес довгий час підігрівав чутки про роман з колишньою дружиною нового бойфренда Дорофєєвої, проте офіційно пара підтвердила домисли на початку осені.
Нагадаємо, Даша Кацуріна зізналася, що свого часу "відбила" Михайла Кацуріна в його колишньої дружини.
Також Фокус писав про скандальний жарт Володимира Дантеса про інтимне життя Наді Дорофєєвої та її нового коханого.