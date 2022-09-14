Надя Дорофєєва показала, як проводить час з дітьми Міші Кацуріна (фото)

Від попереднього шлюбу у бізнесмена підростають двоє дітей.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить час з дітьми свого нового коханого. Сімейним кадром артистка поділилася на Instagram-сторінці з понад 5 млн підписників.

"Які гарні люди", — підписала Надя Дорофєєва відео, на якому Михайло Кацурін тримає на руках свого молодшого сина Івана.

Окрім малюка, від шлюбу київського ресторатора з колишньою дружиною Дашею підростає старша донька Саша, яка пішла цього року до школи у Варшаві.

[ + – ] Михайло Кацурін із сином Іваном

Володимир Дантес, який уже офіційно підтвердив стосунки з ексдружиною теперішнього бойфренда Наді Дорофєєвої, також часто ділиться фото та відео дітей Кацуріних, з якими співак часто проводить час.

У березні 2022 стало відомо про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса після семи років шлюбу. Буквально одразу про свій розрив повідомило подружжя Кацуріних. Через певний час Дорофєєва підтвердила чутки про роман з київським ресторатором Михайлом Кацуріним, а Дантес у свою чергу — з Дашею.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Фото: nadyadorofeeva

Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала рутину зі своїм новим бойфрендом.

Також Фокус писав про нову сторінку в особистому житті Володимира Дантеса.