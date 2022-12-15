Віра Брежнєва показала, як підросла її 13-річна донька (фото)

Дівчинка напередодні відсвяткувала день народження.

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40-річна українська співачка Віра Брежнєва поділилася фото своєї 13-річної доньки Сари.

На честь дня народження дитини артистка показала її святкове фото та кілька архівних знімків з дитинства.

13-річна Сара Кіперман позує в чорній сукні зі шлейфом та туфлях на підборах. Волосся іменинниці накручене локонами.

"Люблю цю дівчинку. Вже рівно 13 років. З кожним роком все більше. Нехай все збудеться", — зазначила співачка.

[ + – ] Сара Кіперман

Окрім цього, Віра Брежнєва показала цілу низку архівних фото меншої доньки.

"Курча перетворилося в красиву дівчину, якій сьогодні виповнилося 13 років", — прокоментувала зміни в зовнішності доньки артистка.

Сара Кіперман народилася у 2009 році у союзі Віри Брежнєвої та бізнесмена Михайла Кіпермана. Окрім іменинниці, зірка сцени виховує старшу доньку Соню від Віталія Войченка.

Уже у 2015 році артистка одружилася з композитором Костянтином Меладзе. Проте влітку 2022 стало відомо про ймовірне розлучення зіркової пари на фоні війни в Україні.

Нагадаємо, Віра Брежнєва розплакалася під час свого виступу та заявила, що вона українка.

Також Фокус писав про патріотичний лук Віри Брежнєвої, який вона вигуляла у столиці Німеччини.