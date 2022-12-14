Віра Брежнєва прогулялася Берліном у жовто-блакитному образі (фото)
Артистка останні місяці активно висловлює свою антивоєнну позицію.
40-річна українська співачка Віра Брежнєва вигуляла у столиці Німеччини жовто-блакитний образ. Знімками у патріотичному луці зірка сцени поділилася у своєму Instagram.
Знаменитість виклала кілька сторіз з Берліна, на яких, зокрема, продемонструвала лук у кольорах українського прапора.
"Берлін. Друзі. Прогулянки", — підписала одну зі сторіс Віра Брежнєва.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України співачка покинула територію Росії та активно почала підтримувати свою батьківщину. Знаменитість допомагала українським біженцям за кордоном та поширювала актуальну інформацію у своїх соцмережах з мільйонами підписників.
Зокрема влітку 2022 стало відомо про ймовірне розлучення Віри Брежнєвої та продюсера Костянтина Меладзе. Як відомо, причиною непорозумінь між подружжям стали різні погляди на війну в Україні. Композитор залишився в Росії, де в нього є низка бізнесів. Тим часом Віра Брежнєва останні місяці перебуває в Європі.
Нагадаємо, Віра Брежнєва потрапила до лікарні у столиці Німеччини.
Також Фокус писав про виступ Віри Брежнєвої у Ризі, під час якого артистка розплакалася та гучно заявила, що вона українка.