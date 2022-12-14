Віра Брежнєва прогулялася Берліном у жовто-блакитному образі (фото)

Артистка останні місяці активно висловлює свою антивоєнну позицію.

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40-річна українська співачка Віра Брежнєва вигуляла у столиці Німеччини жовто-блакитний образ. Знімками у патріотичному луці зірка сцени поділилася у своєму Instagram.

Знаменитість виклала кілька сторіз з Берліна, на яких, зокрема, продемонструвала лук у кольорах українського прапора.

"Берлін. Друзі. Прогулянки", — підписала одну зі сторіс Віра Брежнєва.

[ + – ] Віра Брежнєва

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України співачка покинула територію Росії та активно почала підтримувати свою батьківщину. Знаменитість допомагала українським біженцям за кордоном та поширювала актуальну інформацію у своїх соцмережах з мільйонами підписників.

[ + – ] Віра Брежнєва

Зокрема влітку 2022 стало відомо про ймовірне розлучення Віри Брежнєвої та продюсера Костянтина Меладзе. Як відомо, причиною непорозумінь між подружжям стали різні погляди на війну в Україні. Композитор залишився в Росії, де в нього є низка бізнесів. Тим часом Віра Брежнєва останні місяці перебуває в Європі.

Нагадаємо, Віра Брежнєва потрапила до лікарні у столиці Німеччини.

Також Фокус писав про виступ Віри Брежнєвої у Ризі, під час якого артистка розплакалася та гучно заявила, що вона українка.