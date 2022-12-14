Вера Брежнева прогулялась по Берлину в желто-синем образе (фото)

Артистка в последние месяцы активно выражает свою антивоенную позицию.

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40-летняя украинская певица Вера Брежнева продемонстрировала в столице Германии желто-синий образ. Снимками в патриотическом луке звезда сцены поделилась в своем Instagram.

Знаменитость выложила несколько сториз из Берлина, на которых, в частности, продемонстрировала лук в цветах украинского флага.

"Берлин. Друзья. Прогулки", — подписала одну из сториз Вера Брежнева.

[ + – ] Вера Брежнева

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину певица покинула территорию России и начала поддерживать свою родину. Знаменитость помогала украинским беженцам за границей и распространяла актуальную информацию в своих соцсетях с миллионами подписчиков.

[ + – ] Вера Брежнева

В частности, летом 2022 стало известно о вероятном разводе Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. Как известно, причиной недоразумений между супругами стали разные взгляды на войну в Украине. Композитор остался в России, где у него ряд бизнесов. Тем временем Вера Брежнева в последние месяцы находится в Европе.

Напомним, Вера Брежнева попала в больницу в столице Германии.

Также Фокус писал о выступлении Веры Брежневой в Риге, во время которого артистка расплакалась и заявила, что она украинка.