Вера Брежнева попала в больницу (фото)
Знаменитость находится в столице Германии.
40-летняя украинская певица Вера Брежнева попала в больницу. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
Звезда сцены находится в столице Германии, где попала в лечебное учреждение. Брежнева не раскрыла причину визита в больницу, однако заверила, что она находится в надежных руках.
Певица выложила снимок, на котором сидит предположительно в стоматологическом кресле. Рядом с артисткой подставка с инструментами для лечения зубов.
"Как иначе воспринимается город, в котором у тебя есть друзья. И как хорошо в нужный момент оказаться в надежных руках тоже благодаря друзьям", — прокомментировала фото знаменитость.
После начала полномасштабного вторжения Вера Брежнева (настоящая фамилия — Галушка) покинула территорию РФ и активно помогала украинским беженцам за границей. В своих соцсетях знаменитость выражала политическую позицию. А в Сети ходили слухи, что из-за разных взглядов на войну в Украине Вера Брежнева и Константин Меладзе решили расстаться.
Напомним, Вера Брежнева выпустила вторую песню на украинском языке.
Также Фокус писал о реакции Константина Меладзе на слухи о разводе с украинской певицей.