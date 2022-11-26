Вера Брежнева попала в больницу (фото)

Знаменитость находится в столице Германии.

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40-летняя украинская певица Вера Брежнева попала в больницу. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Звезда сцены находится в столице Германии, где попала в лечебное учреждение. Брежнева не раскрыла причину визита в больницу, однако заверила, что она находится в надежных руках.

Певица выложила снимок, на котором сидит предположительно в стоматологическом кресле. Рядом с артисткой подставка с инструментами для лечения зубов.

"Как иначе воспринимается город, в котором у тебя есть друзья. И как хорошо в нужный момент оказаться в надежных руках тоже благодаря друзьям", — прокомментировала фото знаменитость.

[ + – ] Вера Брежнева

После начала полномасштабного вторжения Вера Брежнева (настоящая фамилия — Галушка) покинула территорию РФ и активно помогала украинским беженцам за границей. В своих соцсетях знаменитость выражала политическую позицию. А в Сети ходили слухи, что из-за разных взглядов на войну в Украине Вера Брежнева и Константин Меладзе решили расстаться.

Напомним, Вера Брежнева выпустила вторую песню на украинском языке.

Также Фокус писал о реакции Константина Меладзе на слухи о разводе с украинской певицей.