Константин Меладзе нарушил молчание после новостей о разводе с Верой Брежневой

Композитор вспомнил слова из популярной песни украинской артистки.

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59-летний украинский продюсер Константин Меладзе нарушил молчание после слухов о разводе с Верой Брежневой. В своем Instagram музыкант опубликовал детское фото своей возлюбленной.

"22.11. Любовь спасет мир", — подписал черно-белый снимок Веры Брежневой композитор грузинского происхождения. Это слова из популярной песни украинской артистки.

Меладзе ограничил своим подписчикам возможность комментировать свежую публикацию. Однако она менее чем за сутки набрала около 4 тысяч лайков.

[ + – ] Вера Брежнева

О вероятном разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно летом 2022. Сообщалось, что между звездными супругами возникли серьезные недоразумения на фоне полномасштабной войны в Украине, ведь певица в феврале 2022 сразу покинула территорию России и помогала украинским беженцам за границей, активно выражая свою позицию в соцсетях.

Тем временем композитор остался в РФ, где у него ряд бизнесов.

[ + – ] Вера Брежнева Фото: Vera Brezhneva/Instagram

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году в Италии. Свадьба знаменитостей состоялась тайно.

Напомним, Константин Меладзе публично высказался о разводе.

Также Фокус писал о новой песне Веры Брежневой на украинском языке.