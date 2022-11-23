Константин Меладзе нарушил молчание после новостей о разводе с Верой Брежневой
Композитор вспомнил слова из популярной песни украинской артистки.
59-летний украинский продюсер Константин Меладзе нарушил молчание после слухов о разводе с Верой Брежневой. В своем Instagram музыкант опубликовал детское фото своей возлюбленной.
"22.11. Любовь спасет мир", — подписал черно-белый снимок Веры Брежневой композитор грузинского происхождения. Это слова из популярной песни украинской артистки.
Меладзе ограничил своим подписчикам возможность комментировать свежую публикацию. Однако она менее чем за сутки набрала около 4 тысяч лайков.
О вероятном разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно летом 2022. Сообщалось, что между звездными супругами возникли серьезные недоразумения на фоне полномасштабной войны в Украине, ведь певица в феврале 2022 сразу покинула территорию России и помогала украинским беженцам за границей, активно выражая свою позицию в соцсетях.
Тем временем композитор остался в РФ, где у него ряд бизнесов.
Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году в Италии. Свадьба знаменитостей состоялась тайно.
Напомним, Константин Меладзе публично высказался о разводе.
Также Фокус писал о новой песне Веры Брежневой на украинском языке.