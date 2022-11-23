Костянтин Меладзе порушив мовчання після новин про розлучення з Вірою Брежнєвою

Композитор пригадав слова з популярної пісні української артистки.

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59-річний український продюсер Костянтин Меладзе порушив мовчання після чуток про розлучення з Вірою Брежнєвою. У своєму Instagram музикант опублікував дитяче фото своєї коханої.

"22.11. Любов врятує світ", — підписав чорно-білий знімок Віри Брежнєвої композитор грузинського походження. Це слова з популярної пісні української артистки.

Зазначимо, що Меладзе обмежив своїм підписникам можливість коментувати свіжу публікацію. Проте вона менш як за добу набрала майже 4 тисячі лайків.

[ + – ] Віра Брежнєва

Про ймовірне розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе стало відомо влітку 2022. Повідомлялося, що між зірковим подружжям виникли серйозні непорозуміння на фоні повномасштабної війни в Україні, адже співачка у лютому 2022 одразу покинула територію Росії та допомагала українським біженцям за кордоном, активно висловлюючи свою позицію у соцмережах.

Тим часом композитор залишився в РФ, де в нього низка бізнесів.

[ + – ] Віра Брежнєва Фото: Vera Brezhneva/Instagram

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе одружилися у лютому 2015 в Італії. Весілля знаменитостей відбулося таємно.

Нагадаємо, Костянтин Меладзе публічно висловився про розлучення.

Також Фокус писав про нову пісню Віри Брежнєвої українською мовою.