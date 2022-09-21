Костянтин Меладзе публічно висловився про розлучення

Влітку 2022 композитор та співачка Віра Брежнєва розлучилися після семи років шлюбу.

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59-річний український композитор Костянтин Меладзе вперше прокоментував розлучення зі співачкою. Вірою Брежнєвою. Про це пише Експрес Газета.

Продюсер грузинського походження пригадав, як знайшов свою "єдину" кохану — українську артистку Віру Брежнєву. І після неї Меладзе перестав шукати "ту саму жінку". Щодо розлучення композитор заявив, що він дуже переймається через розлучення своїх знайомих.

[ + – ] Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе

"Дуже переймаюся за знайомих, які розлучаються, адже пам'ятаю, як це", — зазначив Костянтин Меладзе, маючи на увазі свій перший шлюб з Яною Сум. Від неї чоловік пішов до Віри Брежнєвої у 2013 році. Через два роки відбулося таємне весілля зіркової пари в Італії.

Про можливе розлучення зіркової пари стало відомо ще влітку. Ймовірною причиною розриву вважають позицію Костянтина Меладзе, який залишився працювати в Росії, у той час як Віра Брежнєва активно засуджує російську військову агресію на території України.

[ + – ] Віра Брежнєва

Українська знаменитість, котра тривалий час мешкала та працювала на території РФ, одразу після початку повномасштабної війни в Україні засудила рішення путінського режиму та покинула країну разом зі своїми доньками. У соцмережах співачка активно поширює важливу інформацію про війну в Україні та допомагає українським біженцям за кордоном.

Нагадаємо, 40-річна Віра Брежнєва обірвала всі зв'язки з Росією та виписалася з квартири в Підмосков'ї.

Також Фокус писав про допомогу Віри Брежнєвої українським біженцям у Польщі.