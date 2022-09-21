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Стиль життя

Костянтин Меладзе публічно висловився про розлучення

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе, Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе розлучилися, де констянтин меладзе
Фото: ververa | Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе

Влітку 2022 композитор та співачка Віра Брежнєва розлучилися після семи років шлюбу.

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59-річний український композитор Костянтин Меладзе вперше прокоментував розлучення зі співачкою. Вірою Брежнєвою. Про це пише Експрес Газета.

Продюсер грузинського походження пригадав, як знайшов свою "єдину" кохану — українську артистку Віру Брежнєву. І після неї Меладзе перестав шукати "ту саму жінку". Щодо розлучення композитор заявив, що він дуже переймається через розлучення своїх знайомих.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе

"Дуже переймаюся за знайомих, які розлучаються, адже пам'ятаю, як це", — зазначив Костянтин Меладзе, маючи на увазі свій перший шлюб з Яною Сум. Від неї чоловік пішов до Віри Брежнєвої у 2013 році. Через два роки відбулося таємне весілля зіркової пари в Італії.

Про можливе розлучення зіркової пари стало відомо ще влітку. Ймовірною причиною розриву вважають позицію Костянтина Меладзе, який залишився працювати в Росії, у той час як Віра Брежнєва активно засуджує російську військову агресію на території України.

Віра Брежнєва

Українська знаменитість, котра тривалий час мешкала та працювала на території РФ, одразу після початку повномасштабної війни в Україні засудила рішення путінського режиму та покинула країну разом зі своїми доньками. У соцмережах співачка активно поширює важливу інформацію про війну в Україні та допомагає українським біженцям за кордоном.

Нагадаємо, 40-річна Віра Брежнєва обірвала всі зв'язки з Росією та виписалася з квартири в Підмосков'ї.

Також Фокус писав про допомогу Віри Брежнєвої українським біженцям у Польщі.