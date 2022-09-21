Константин Меладзе публично высказался о разводе

Летом 2022 композитор и певица Вера Брежнева развелись после семи лет брака.

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59-летний украинский композитор Константин Меладзе впервые прокомментировал развод с певицей Верой Брежневой. Об этом пишет Экспресс Газета.

Продюсер грузинского происхождения вспомнил, как нашел свою "единственную" возлюбленную — украинскую артистку Веру Брежневу. И после нее Меладзе перестал искать "ту самую женщину". Относительно развода композитор заявил, что он очень переживает из-за развода своих знакомых.

[ + – ] Вера Брежнева и Константин Меладзе

"Очень переживаю за разводящихся знакомых, ведь помню, как это", — отметил Константин Меладзе, имея в виду свой первый брак с Яной Сум. От нее мужчина ушел к Вере Брежневой в 2013. Через два года состоялась тайная свадьба звездной пары в Италии.

О возможном разводе звездной пары стало известно еще летом 2022. Вероятной причиной разрыва считают позицию Константина Меладзе, оставшегося работать в России, в то время как Вера Брежнева активно осуждает российскую военную агрессию на территории Украины.

[ + – ] Вера Брежнева

Украинская знаменитость, долгое время проживавшая и работавшая на территории РФ, сразу после начала полномасштабной войны в Украине осудила решение путинского режима и покинула страну вместе со своими дочерьми. В соцсетях певица активно распространяет важную информацию о войне в Украине и помогает украинским беженцам за границей.

Напомним, 40-летняя Вера Брежнева оборвала все связи с Россией и выписалась из квартиры в Подмосковье.

Также Фокус писал о помощи Веры Брежневой украинским беженцам в Польше.