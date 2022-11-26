Віра Брежнєва потрапила до лікарні (фото)

Знаменитість перебуває у столиці Німеччини.

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40-річна українська співачка Віра Брежнєва потрапила до лікарні. Про це вона розповіла у своїх соцмережах.

Зірка сцени наразі перебуває у столиці Німеччини, де потрапила до лікувального закладу. Брежнєва не розкрила причину візиту до лікарні, проте запевнила, що вона в надійних руках.

Співачка виклала знімок, на якому сидить, ймовірно, у стоматологічному кріслі. Поруч з артисткою підставка з інструментами для лікування зубів.

"Як інакше сприймається місто, у якому у тебе є друзі. І як добре в потрібний момент опинитися в надійних руках, теж завдяки друзям", — прокоментувала фото знаменитість.

Після початку повномасштабного вторгнення Віра Брежнєва (справжнє прізвище — Галушка) покинула територію РФ та активно допомагала українським біженцям за кордоном. У своїх соцмережах знаменитість висловлювала політичну позицію. А в мережі ходили чутки, що через різні погляди на війну в Україні Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе вирішили розлучитися.

Нагадаємо, Віра Брежнєва випустила другу пісню українською мовою.

Також Фокус писав про реакцію Костянтина Меладзе на чутки про розлучення з українською співачкою.