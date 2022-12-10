"Я украинка". Вера Брежнева выступила в Риге и расплакалась (видео)

Это первый концерт артистки за время полномасштабного вторжения.

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40-летняя украинская певица Вера Брежнева (настоящая фамилия — Галушка) выступила в Риге и расплакалась.

Во время своего выступления звезда вышла на сцену и заявила, что теперь ее творческий псевдоним просто VERA. Она отметила, что за девять месяцев полномасштабной войны не давала концертов, после чего расплакалась.

"Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев. Я – Вера. Я – украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов, ни при чем. Но что-то не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела. Все это время я со своей страной, я помогаю", — призналась исполнительница.

[ + – ] Вера Брежнева

После полномасштабного вторжения России Вера Брежнева покинула страну и находилась в Европе, где активно помогала украинским беженцам.

Недавно артистка выпустила свою вторую украиноязычную композицию "Вышиванка" вместе с Таянной.

Также сообщалось о вероятном разводе Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе из-за разных позиций по поводу войны в Украине.

Напомним, Вера Брежнева попала в больницу в Германии.

Также Фокус писал о вероятном разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе.