"Я українка". Віра Брежнєва виступила в Ризі і розплакалась (відео)

Це перший концерт артистки за час повномасштабного вторгнення.

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40-річна українська співачка Віра Брежнєва (справжнє прізвище — Галушка) виступила у Ризі та розплакалася.

Під час свого виступу зірка вийшла на сцену та заявила, що відтепер її творчий псевдонім просто VERA. Вона зазначила, що за дев'ять місяців повномасштабної війни не давала жодних концертів, після чого розплакалася.

"Вперше за 20 років кар'єри у мене була перерва в дев'ять місяців. Я – Віра. Я – українка. Зараз у моїй країні війна, тому взагалі не до концертів, ні до чого. Але щось не могла я більше сидіти і просто робити хороші справи. Увесь цей час я зі своєю країною, я допомагаю", — зізналася виконавиця.

[ + – ] Віра Брежнєва

Після повномасштабного вторгнення Росії Віра Брежнєва покинула країну та перебувала в Європі, де активно допомагала українським біженцям.

Нещодавно артистка випустила свою другу україномовну композицію "Вишиванка" разом зі співачкою Таянною.

Також повідомлялось про ймовірне розлучення Віри Брежнєвої та продюсера Костянтина Меладзе через інші позиції щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Віра Брежнєва потрапила до лікарні в Німеччині.

Також Фокус писав про ймовірне розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе.