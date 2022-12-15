Вера Брежнева показала, как подросла ее 13-летняя дочь (фото)

Девочка накануне отметила день рождения.

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40-летняя украинская певица Вера Брежнева поделилась фото своей 13-летней дочери Сары.

В честь дня рождения ребенка артистка показала его праздничное фото и несколько архивных снимков с детства.

13-летняя Сара Киперман позирует в черном платье со шлейфом и туфлях на каблуке. Волосы именинницы накручены локонами.

"Люблю эту девочку. Уже ровно 13 лет. С каждым годом все больше. Пусть все сбудется", — отметила певица.

[ + – ] Сара Киперман

Кроме того, Вера Брежнева показала целый ряд архивных фото меньшей дочери.

"Цыпленок превратился в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет", — прокомментировала изменения во внешности дочери артистка.

Сара Киперман родилась в 2009 году в союзе Веры Брежневой и бизнесмена Михаила Кипермана. Кроме именинницы, звезда сцены воспитывает старшую дочь Соню от Виталия Войченко.

Уже в 2015 году артистка вышла замуж за композитора Константина Меладзе. Однако летом 2022 стало известно о вероятном разводе звездной пары на фоне войны в Украине.

Напомним, Вера Брежнева расплакалась во время выступления и заявила, что она украинка.

Также Фокус писал о патриотическом луке Веры Брежневой, который она выгуляла в столице Германии.