Веру Брежневу лишили вида на жительство в РФ

Артистка публично осудила российское полномасштабное вторжение в Украину.

Related video

41-летнюю украинскую певицу Веру Брежневу лишили вида на жительство в России. Об этом сообщают росСМИ.

По данным "Комсомольской правды" артистка, которая родилась в Каменском (ранее Днепродзержинск), теперь не имеет вида на жительство в РФ. Впрочем, вероятно, Брежнева сама отказалась от документа.

У Фокус Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

"Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась. Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет", — отмечает адвокат.

Вера Брежнева Фото: Instagram ververa

После 24 февраля 2022 года певица осудила вторжение России на территорию Украины. Она уехала из страны, где последние годы на постоянной основе жила и вела творческую деятельность, хотя не получила там гражданство. Артистка активно выражала свою позицию в соцсетях на миллионную аудиторию и помогала волонтерам на складах за рубежом.

Также Вера пела на украинском, в частности с певицей Tayanna.

Вера Брежнева Фото: Instagram ververa

Напомним, Вера Брежнева показала свою 13-летнюю дочь.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Веры Брежневой в клипе на песню на украинском языке.