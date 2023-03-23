Звезда сцены появилась с короткой темной прической.

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41-летняя певица Вера Брежнева кардинально изменила имидж и спела на украинском. Видео новой композиции звезда сцены делится на YouTube.

Уроженка Каменского выпустила песню "Такі ми люди" о суперсиле, которая забывается в будни. В частности, артистка призналась, что за последний год сильно изменилась.

В кадре Брежнева предстала с короткой темной прической, в комбинезоне, грубых ботинках и лаконичной подвеской на шее в форме сердца из благотворительной коллекции украинских брендов FROLOV x SOVA.

"Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь другое. Песня и видео "Такі ми люди" являются отражением этих изменений. Но напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться — суперсила внутри нас самих 🤍", — отметила певица.

Новая песня Веры Брежневой

В 2022 Вера Брежнева выпустила еще одну песню на украинском "Вышиванка" с певицей Tayanna. До этого у артистки была в ее репертуаре единственная украиноязычная композиция "Неадекват".

Несмотря на то, что долгое время Вера Брежнева (настоящая фамилия — Галушка) жила в России, после 24 февраля 2022 года она высказала свою антивоенную позицию и поддерживала украинскую сторону публично. В частности, она помогала на складах с благотворительной помощью за рубежом.

Новая песня Веры Брежневой

Напомним, Вера Брежнева прогулялась по столице Германии в патриотическом аутфите.

Также Фокус писал о выступлении Веры Брежневой в Риге.