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Віра Брежнєва кардинально змінила імідж та заспівала українською (відео)

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Фото: ververa | Віра Брежнєва

Зірка сцени постала з короткою темною зачіскою.

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41-річна співачка Віра Брежнєва кардинально змінила імідж та заспівала українською. Відео нової композиції зірка сцени ділиться на своєму YouTube.

Уродженка Камʼянського випустила пісню "Такі ми люди" про суперсилу, яка забувається в будні. Зокрема артистка зізналася, що за останній рік сильно змінилася.

У кадрі Брежнєва постала з короткою темною зачіскою, в комбінезоні, грубих черевиках і лаконічною підвіскою на шиї у формі серця з благодійної колекції українських брендів FROLOV x SOVA.

"Я дуже глибоко зазирнула в себе за минулий рік, сьогодні я відчуваю себе по-іншому і все тепер інше. Пісня та відео "Такі ми люди" є відзеркаленням цих змін. Та нагадування для усіх, хто через різні обставини міг зневіритися — суперсила всередині нас самих 🤍 ", — зазначила співачка.

Нова пісня Віри Брежнєвої

У 2022 Віра Брежнєва випустила ще одну пісню українською "Вишиванка" зі співачкою Tayanna. До цього артистка мала у своєму репертуарі єдину україномовну композицію "Неадекват".

Попри те, що тривалий час Віра Брежнєва (справжнє прізвище — Галушка) жила в Росії, після 24 лютого 2022 вона висловила свою антивоєнну позицію та підтримувала українську сторону публічно. Зокрема вона допомагала на складах з благодійною допомогою за кордоном.

Нова пісня Віри Брежнєвої

Нагадаємо, Віра Брежнєва прогулялася столицею Німеччини у патріотичному аутфіті.

Також Фокус писав про виступ Віри Брежнєвої у Ризі.