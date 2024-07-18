Віра Брежнєва вперше після розлучення з Костянтином Меладзе заговорила про нові стосунки (відео)

Віра Брежнєва вперше після розлучення поділилася подробицями свого особистого життя.

Related video

42-річна співачка Віра Брежнєва, яка рік тому розлучилася з композитором Костянтином Меладзе, вперше розповіла про нові стосунки. Подробицями особистого життя вона поділилася в інтерв'ю Аделі Ісламгулової.

Зокрема, журналістка прямо запитала у співачки, чи у стосунках вона сьогодні, на що співачка відповіла "так".

"Я можу сказати так — так, я у стосунках. Я в ідеальних стосунках… із самою собою. І це найголовніші стосунки, найважливіші стосунки, які я побудувала із самою собою. І зараз у мене стосунки з усіма людьми та з усім світом — вони, звісно, уже зовсім інші", — пояснила співачка.

Віра Брежнєва також розповіла, що найголовніше для неї у майбутніх стосунках, щоб вона почувала себе з партнером комфортно.

Зауважимо, що Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе багато років приховували свої стосунки і лише у жовтні 2015 року таємно відсвяткували весілля в Італії. Пара пробула в офіційному шлюбі 7 років. Розлучилася у 2022 році. Все своє подружнє життя родина жила і працювала в Росії, однак коли почалася повномасштабна війна, вони виїхали з РФ. Віра Брежнєва публічно стала на бік України і закликала зупинити війну. Натомість її чоловік, Костянтин Меладзе, і досі не висловив свою позицію щодо воєнного конфлікту між Росією та Україною. Ходили чутки, що саме політичні розбіжності стали причиною розриву між парою.

Вже згодом з’явилися чутки, що розлучення Віри та Костянтина фіктивне, через політичний конфлікт країн. Навіть кума Костянтина Меладзе Євгенія Власова заявила, що хотіла б, аби їхнє розлучення було дійсно фіктивним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексучасниця "ВІА Гри" висловилася про Віру Брежнєву.

Крім цього, Фокус писав, що Валерія Меладзе, який захотів повернутися до РФ, закликали продати віллу в Іспанії.