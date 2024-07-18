Вера Брежнева впервые после развода с Константином Меладзе заговорила о новых отношениях (видео)

Вера Брежнева впервые после развода поделилась подробностями своей личной жизни.

Related video

42-летняя певица Вера Брежнева, которая год назад развелась с композитором Константином Меладзе, впервые рассказала о новых отношениях. Подробностями личной жизни она поделилась в интервью Адели Исламгуловой.

В частности, журналистка прямо спросила у певицы, в отношениях ли она сегодня, на что певица ответила "да".

"Я могу сказать так — да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях... с самой собой. И это самые главные отношения, самые важные отношения, которые я построила с самой собой. И сейчас у меня отношения со всеми людьми и со всем миром — они, конечно, уже совсем другие", — пояснила певица.

Вера Брежнева также рассказала, что самое главное для нее в будущих отношениях, чтобы она чувствовала себя с партнером комфортно.

Заметим, что Вера Брежнева и Константин Меладзе много лет скрывали свои отношения и только в октябре 2015 года тайно отметили свадьбу в Италии. Пара пробыла в официальном браке 7 лет. Рассталась в 2022 году. Всю свою супружескую жизнь семья жила и работала в России, однако когда началась полномасштабная война, они выехали из РФ. Вера Брежнева публично стала на сторону Украины и призвала остановить войну. Зато ее муж, Константин Меладзе, до сих пор не высказал свою позицию относительно военного конфликта между Россией и Украиной. Ходили слухи, что именно политические разногласия стали причиной разрыва между парой .

Уже потом появились слухи, что развод Веры и Константина фиктивный, из-за политического конфликта стран. Даже кума Константина Меладзе Евгения Власова заявила, что хотела бы, чтобы их развод был действительно фиктивным .

Напомним, ранее мы писали, что экс-участница "ВИА Гры" высказалась о Вере Брежневой.

Кроме этого, Фокус писал, что Валерия Меладзе, который захотел вернуться в РФ, призвали продать виллу в Испании.