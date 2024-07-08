"В России без Кости ей делать нечего": экс-участница "ВИА Гры" высказалась о Вере Брежневой

Алена Винницкая считает, что Вера Брежнева стала на сторону Украины из-за развода с Константином Меладзе.

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Алена Винницкая, которая была участницей группы "ВИА Гра" высказалась о Вере Брежневой, которая заменила ее в группе. Свое мнение о позиции Брежневой после полномасштабного вторжения Винницкая высказала в интервью OBOZ.UA.

В частности, Винницкая заявила, что с недоверием относится к Вере Брежневой. Певица объяснила, что, по ее мнению, на самом деле все происходящее не то, как это пытаются подать. Винницкая предположила, что Вера Брежнева проявила патриотическую позицию в отношении Украины уже на фоне развода с Меладзе.

"Она прекрасно понимала, что в России без Кости ей делать нечего, и решила присоединиться к Украине", — пояснила Винницкая.

Алена Винницкая также высказалась относительно того, почему Брежнева до сих пор не может стать своей в украинском шоу-бизнесе. По ее мнению, многие люди прекрасно чувствуют фальшь. Поскольку, когда у Брежневой все было хорошо в России, лились деньги, она не думала, что, может, надо спеть песню на украинском, или начать продвигать культуру Украины.

"Это называется переобувание, причем буквально на ходу. Там не получается, что сейчас быстро в этот вагон запрыгну, может, здесь выгорит. А люди чувствуют неискренность — вот и все", — заявила Винницкая.

Напомним, ранее мы писали, что экс-участница "ВИА Гры" Алена Винницкая впервые за два года вышла на связь.

Кроме этого, Фокус писал, что Алена Винницкая рассказала, где сейчас служит ее муж Сергей Большой.