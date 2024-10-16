Концерт "Океан Ельзи" перервала тривога: Вакарчук заспівав наживо у метро (відео)
У соцмережах зазначили, що українці звільнили "Палац спорту" за лічені хвилини. Спочатку пісні гурту виконували самі прихильники, а невдовзі до них доєднався й сам Святослав Вакарчук.
У Києві через повітряну тривогу перервався концерт гурту "Океан Ельзи". Соліст Святослав Вакарчук заспівав для своїх прихильників у метро. Про це 16 жовтня повідомив читач Фокусу.
Як відомо з сайту продажу квитків, концерти "Океан Ельзи" до 30-річчя існування гурту починаються о 18:00. Однак о 20:02 у столиці оголосили тривогу.
У соцмережах передали, що фанати вийшли з "Палацу спорту" через загрозу та почали співати улюблені пісні гурту під стінами будівлі.
На станції метрополітену "Палац Спорту" утворився натовп. Спів українців, які лише за кілька хвилин залишили концертний майданчик порожнім, почав лунати й там.
На сходах метро з’явився й сам Вакарчук. Він вийшов до людей з рупором та почав виконувати хіти "а капела". Повідомляється, що прихильники вели прямі трансляції дійства у соцмережах та чекали на відбій, бувши "безтурботно щасливими".
"Такий він український народ", — зазначили автори контенту.
На сторінці гурту "Океан Ельзи" у соцмережах опублікували список найближчих укриттів та пообіцяли продовжити виступ після того, як дадуть відбій.
Нагадаємо, ввечері 11 жовтня працівники ТЦК влаштували рейд поблизу "Палацу спорту", де проходив концерт гурту "Океан Ельзи". Після перевірок українці почали продавати квитки на наступні концерти у мережі. Ціна стартувала від 600 гривень.
У ЗМІ 16 жовтня повідомили, що на концерт "Океан Ельзи" завітала співачка Віра Брежнєва. Її супроводжував загадковий чоловік.