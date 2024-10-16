Концерт "Океан Ельзи" перервала тривога: Вакарчук заспівав наживо у метро (відео)

У соцмережах зазначили, що українці звільнили "Палац спорту" за лічені хвилини. Спочатку пісні гурту виконували самі прихильники, а невдовзі до них доєднався й сам Святослав Вакарчук.

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У Києві через повітряну тривогу перервався концерт гурту "Океан Ельзи". Соліст Святослав Вакарчук заспівав для своїх прихильників у метро. Про це 16 жовтня повідомив читач Фокусу.

Як відомо з сайту продажу квитків, концерти "Океан Ельзи" до 30-річчя існування гурту починаються о 18:00. Однак о 20:02 у столиці оголосили тривогу.

Фото з місця подій Фото: Соцмережі

У соцмережах передали, що фанати вийшли з "Палацу спорту" через загрозу та почали співати улюблені пісні гурту під стінами будівлі.

Фото з місця подій Фото: Соцмережі Фото з місця подій Фото: Соцмережi

На станції метрополітену "Палац Спорту" утворився натовп. Спів українців, які лише за кілька хвилин залишили концертний майданчик порожнім, почав лунати й там.

Фото з місця подій Фото: Соцмережі

На сходах метро з’явився й сам Вакарчук. Він вийшов до людей з рупором та почав виконувати хіти "а капела". Повідомляється, що прихильники вели прямі трансляції дійства у соцмережах та чекали на відбій, бувши "безтурботно щасливими".

"Такий він український народ", — зазначили автори контенту.

На сторінці гурту "Океан Ельзи" у соцмережах опублікували список найближчих укриттів та пообіцяли продовжити виступ після того, як дадуть відбій.

Розповідь у соцмережах "Океан Ельзи" Фото: Скриншот Розповідь у соцмережах "Океан Ельзи" Фото: Скриншот

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня працівники ТЦК влаштували рейд поблизу "Палацу спорту", де проходив концерт гурту "Океан Ельзи". Після перевірок українці почали продавати квитки на наступні концерти у мережі. Ціна стартувала від 600 гривень.

У ЗМІ 16 жовтня повідомили, що на концерт "Океан Ельзи" завітала співачка Віра Брежнєва. Її супроводжував загадковий чоловік.