120 украинских песен в Stalker 2: опубликован официальный плейлист саундтреков

В игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можно послушать по радио песни ZIFERBLAT, The Hardkiss, ТНМК, MELOVIN, Кристины Соловий и многих других украинских исполнителей.

Сегодня в 18:00 состоялся релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской компании GSC Game World. Официальными саундтреками шутера стали песни украинских исполнителей. На одной из локаций игры под названием "Росток" (Rostok) игроки могут послушать по радио украинскую музыку.

GSC Game World показали локацию "Росток", где по радио звучит украинская музыка

"Место торговли, отдыха и относительной безопасности для сталкеров со всей Зоны. А отныне, еще и территория Воли! Бар и Арена работают в привычном режиме, бесплатно здесь разве что вытрешки покупать. Перед вылазкой неплохо было бы отдохнуть, музыку послушать", — так описали локацию создатели S.T.A.L.K.E.R. 2.

Саундтреки Stalker 2: 5 часов украинской музыки: 5 часов украинской музыки

В списке воспроизведения "S.T.A.L.K.E.R. 2 — OST RADIO" на YouTube компания Geisha Ninja Samurai собрала 120 песен, которые являются официальными саундтреками игры. В целом это более 5 часов украинской музыки. В списке есть и популярные исполнители, и независимые украинские группы, поэтому шанс услышать по радио любимый трек есть у каждого. Также плейлист доступен на Spotify.

По радио в локации "Росток" можно услышать в частности группы ZWYNTAR, The Unsleeping, Epolets, Дети Инженеров, ZIFERBLAT, The Hardkiss, ТНМК, хейтспич, исполнителей Lely45, MELOVIN, Кристину Соловий, Sad Novelist, anastymoza и многих других.

В описании к плейлисту слушателей призывают окунуться в жуткую атмосферу Чернобыльской зоны с помощью музыки.

"Каждый трек усиливает напряжение и таинственность, проводя вас через руины, леса и радиоактивные пустоши. Позвольте музыке рассказать историю Зоны", — написали составители списка.

В день релиза 20 ноября незадолго до официального выхода игры появились первые отзывы на S.T.A.L.K.E.R. 2. На платформе Metacritic высоко оценили графику, историю и постапокалиптическую атмосферу. Однако в некоторых отзывах жаловались на "технический беспорядок" и непоследовательную производительность.

Фокус к выходу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl собрал все, что известно о системных требованиях игры, ее стоимости, первых реакциях и истории создания.