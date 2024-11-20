Сегодня STALKER 2: Heart of Chornobyl выходит в релиз: что известно об игре (фото, видео)

Фанаты франшизы S.T.A.L.K.E.R. ждали релиз новой части более 10 лет. Разработчики надеются, что их продукт поднимет престиж Украины и покажет миру, что у нас есть качественные технологии и искусство.

В среду 20 ноября в 18:00 по киевскому времени состоится релиз компьютерной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игра уже возглавляет рейтинг "Хиты продаж" Steam, опередив Counter-Strike 2 и PUBG: BATTLEGROUNDS. Фокус собрал все, что стоит знать о новой части культовой игры.

К релизу Stalker 2 сегодня компания GSC Game World выпустила новый трейлер. На видео можно увидеть мрачные локации Чернобыльской зоны, подземные лаборатории, главных персонажей истории и мутантов, которые будут охотиться на игроков.

Релизный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили в день выхода игры 20 ноября

На Steam игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl держится в топе продаж. По сравнению с прошлой неделей, она поднялась на 15 ступенек и заняла первое место, обогнав бесплатный Counter-Strike 2 и PUBG: BATTLEGROUNDS.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl занимает первое место в топе хитов в Steam Фото: Скриншот

Релиз STALKER 2: какие системные требования и стоимость

Игру сейчас предлагают купить в трех вариантах издания. Стандартный пакет стоит 1 399 грн, Deluxe — 1 899 грн, Ultimate — 2 549 грн. На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl компания-разработчик GSC Game World указала, какой ПК нужен для комфортной игры.

Минимальные требования:

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i7-7700K;

Оперативная память: 16 GB;

Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, Intel Arc A750;

Место на диске: 160 GB;

Дополнительно: SSD.

Минимальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Фото: Скриншот

Для комфортной игры с высокими настройками графики разработчики рекомендуют:

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7-11700K;

Оперативная память: 32 GB ОЗУ;

Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti или Nvidia GeForce RTX 4070;

Место на диске: 160 GB;

Дополнительно: SSD

Рекомендуемые системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Фото: Скриншот

Отметим, 15 ноября СМИ писали, что системные требования игры оказались не такими, как сообщалось. Компания Nvidia провела тесты системных требований для игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl и выяснила, что даже видеокарта GeForce RTX 4090 не гарантирует разрешение 60 FPS.

В компании-разработчике GSC пояснили, что системные требования указали с учетом технологий апскейла и суперсемплинга, как у Nvidia DLSS и AMD FSR.

Однако в первоначальном анонсе об этих технологиях речь не шла, поэтому геймеры выражали разочарование. Одного из поклонников, который обвинил компанию во лжи, даже забанили в сообществе Steam, однако компания быстро сняла бан и объяснила, что игрока заблокировал новый модератор.

Релиз STALKER 2 сегодня: история создания игры

Новая часть франшизы S.T.A.L.K.E.R., которая сегодня выходит в продажу, стала самой ожидаемой новинкой на платформе Steam.

Идея создания второй части у компании GSC Game World Global Ltd появилась в 2012 году, однако компания временно закрылась и проект отложили. После возрождения GSC Game World в 2014 году компания осуществила удачный релиз Cossacks 3 в 2016-м и еще через два года объявила о возобновлении работы над S.T.A.L.K.E.R 2.

В июне 2020 года выпустили первый официальный тизер к игре, еще через год — первый геймплейный трейлер. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должен был состояться 28 апреля 2022 года, однако его пришлось отложить из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Часть разработчиков ушла на фронт, а основатель компании Сергей Григорович основал фонд помощи ВСУ и создал школу операторов дронов. В названии изменили русифицированный топоним: "Heart of Chernobyl" стала украинизированной "Heart of Chornobyl", релиз игры в РФ отменили, а русскую озвучку из игры убрали, оставив только субтитры.

Большинство работников релоцировали в Прагу и продолжили работу. В декабре 2022 года компания выпустила новый трейлер, в котором анонсировала релиз в 2023-м. Однако выход игры еще несколько раз переносили, пока не сообщили окончательную дату — 20 ноября 2024 года.

Документальный фильм о создании игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Выход STALKER 2: россияне ищут в игре экстремизм

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин 11 ноября заявил, что компания GSC Game World финансово помогает ВСУ, поэтому россияне могут оказаться в тюрьме, играя в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Только за покупку игры сажать не будут, сказал Горелкин. Однако российские спецслужбы изучат S.T.A.L.K.E.R. 2 на предмет запрещенного контента, и если его найдут — российских поклонников игры ждут "самые строгие меры".

Игровой и генеральный директор студии GSC Game World Евгений Григорович рассказывал, почему игра важна для всей Украины. Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2, по его словам, сможет доказать миру, что в Украине есть крутое искусство и технологии, и помочь стране получить больше поддержки в противодействии российской агрессии. Создатели проекта ставили перед собой цель показать игрокам по всей планете, что в Украине происходит не просто локальный конфликт, а самая большая война ХХІ века.

"Это самое большое влияние, которое, как мне кажется, мы можем осуществить. Для художника не всегда разумно брать в руки оружие и идти на фронт, если у него нет боевого опыта. Но они могут помочь другим способом, и мы стараемся помочь", — сказал Евгений Григорьевич.

STALKER 2 выходит в релиз сегодня: отзывы об игре

Ранее свои отзывы на демоверсии игры S.T.A.L.K.E.R. 2 оставили украинские и иностранные журналисты и обозреватели.

Журналист Том Уоррен из The Verge и обозреватель Джон Линнеман из Digital Foundry отметили высокое качество графики и технические характеристики.

На сайте украинского GameDev DOU редакция хвалит атмосферу, а американский IGN на своем Youtube-канале в финальном превью к игре на Youtube заявили, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl создали "нечто особенное".

В GameSpot сказали, что игра является "чем-то пугающим, однако создает удивительно привлекательное возвращение в зону".

Windows Central предположили, что Stalker 2 является претендентом на звание лучшей игры года и "поднимет франшизу на совершенно новые высоты".