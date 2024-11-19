Завтра состоится релиз STALKER 2: история создания и первые отзывы (фото, видео)

Отзывы журналистов из ряда гейминговых изданий говорят о бешеном интересе к S.T.A.L.K.E.R 2. Новая часть франшизы уже стала самой ожидаемой новинкой на платформе Steam.

20 ноября 2024 года состоится официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Одна из самых известных игр возвращается к своим преданным фанатам с рядом изменений и новым сюжетом. Фокус собрал известную информацию о грядущем релизе, а также расскажет о пути создания второй части легендарной франшизы, какими были первые отзывы профильных игровых изданий и какие параметры вашего ПК нужны для игры.

История создания

Компания GSC Game World Global Ltd, которая является владельцем и разработчиком всей франшизы, задумалась о создании второй части еще в 2012 году. Однако ряд обстоятельств и препятствий заставили разработчиков пройти длительный путь до релиза новой части.

В декабре 2011 году основатель компании Сергей Григорович объявил о закрытии компании, а в апреле 2012-го следующего года разработку новой части S.T.A.L.K.E.R. официально отменили. Сам руководитель проекта объяснял это выгоранием и усталостью работать над одной игрой в течение многих лет.

Однако в 2014 году Сергей Григорьевич возрождает GSC Game World. После удачного релиза Cossacks 3 в 2016 году, через два года сообщили, что возобновляют работу над новой частью S.T.A.L.K.E.R. Руководителем проекта и режиссером стал младший брат Евгений Григорович, а креативным директором и исполнительным продюсером — Мария Григорович.

В июне 2020 года состоялся первый официальный релиз тизера к игре, а еще через год состоялась премьера первого геймплейного трейлера. Команда готовилась выпустить свой проект 28 апреля 2022 года, однако начало полномасштабной агрессии РФ против Украины заставило GSC Game World изменить свои планы.

Трейлер игры S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, выпущенный в декабре 2022 года

В то время, когда часть разработчиков ушла воевать, то сам Григорович основал фонд помощи ВСУ и создал школу операторов дронов. В то же время сама игра претерпела ряд изменений: девелоперы изменили русифицированное название "Heart of Chernobyl" на украинизированное "Heart of Chornobyl", был отменен релиз игры в РФ и убрана ранее запланированная русская озвучка. Однако разработчики оставили субтитры для русскоязычной аудитории из других стран.

Между тем компания GSC Game World сообщила, что продолжит разработку игры, а штаб-квартиру компании и большинство работников релоцировали из Киева в Прагу. В декабре 2022 года был выпущен новый трейлер, где пообещали релиз в 2023 году. Однако команда вынуждена была сделать несколько переносов игры, пока не была сообщена окончательная дата релиза игры — 20 ноября 2024 года.

Отзывы и интерес игроков

GSC Game World уже представил демоверсии S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chornobyl на нескольких игровых выставках 2024 года — Summer Game Fest (июнь), Gamescom (август) и Tokyo Game Show (сентябрь). Журналист Том Уоррен из The Verge и обозреватель Джон Линнеман из Digital Foundry похвалили графику и технические характеристики игры.

Редакция украинского GameDev DOU на своем сайте написали, что игра выглядит классно, а "больше всего понравилась атмосфера". В то же время, IGN на своем Youtube-канале в финальном превью к игре сказали, что команда GSC Game World создала "нечто особенное" в STALKER 2.

Представители GameSpot отметили, что игра является "чем-то пугающим, однако создает удивительно привлекательное возвращение в зону". В Windows Central откликнулись на релиз и ожидания от игры и говорят, что S.T.A.L.K.E.R. 2 является претендентом на звание лучшей игры года, а вторая часть "отдаст должное легендарному предшественнику, но и поднимет свою франшизу на совершенно новые высоты".

По состоянию на 19 ноября вторая часть уже стала самой ожидаемой игрой на платформе Steam. Она уже обогнала по количеству предзаказов легендарные платформеры и шутеры как Counter Strike 2, Microsoft Flight Simulator 2024, PUBG: BATTLEGROUNDS и СаІІ of Duty: Black Ops 6.

Вторая часть франшизы стала самой ожидаемой на Steam (фото: скриншот со Steam)

Системные требования и стоимость игры

По словам разработчиков, минимальные требования для игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl являются процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K, не менее 8 Гб оперативной памяти, и наличие видеокарты AMD Radeon RX 580 или GeForce GTX 1060. Впрочем, все "железо" позволяет играть при разрешении до 720p при наличии до 30 fps.

Оптимальными требованиями указано наличие процессора Intel Core i9-13900KF или AMD Ryzen 9 5950X, 32 Гб оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060Ti или AMD Radeon RX 6900 XT.

Сейчас игру купить на гейминовых платформах в трех вариантах — стандартный пакет (1399 грн), Deluxe (1899 грн) и Ultimate (2549 грн).

Напомним, Фокус писал о том, какую видеокарту стоит иметь, чтобы поиграть в STALKER 2. Разработчики компании Nvidia провели тестирование возможностей новых видеокарт для игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, которая будет доступна для игроков уже в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, что в РФ могут начать "сажать" людей за игру S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Россияне могут оказаться в тюрьме, сыграв в игру игру-шутер S.T.A.L.K.E.R. 2, продажа которой начинается 20 ноября. Власти РФ обещают отыскать в игре терроризм и экстремизм и наказать всех причастных.