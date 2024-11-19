Завтра відбудеться реліз STALKER 2: історія створення та перші відгуки (фото, відео)

Відгуки журналістів з низки геймінгових видань говорять про шалений інтерес до S.T.A.L.K.E.R 2. Нова частина франшизи вже стала найбільш очікуваною новинкою на платформі Steam.

20 листопада 2024 року відбудеться офіційний реліз гри S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Одна з найвідоміших ігор повертається до своїх відданих фанатів з низкою змін та новим сюжетом. Фокус зібрав відому інформацію про прийдешній реліз, а також розповість про шлях створення другої частини легендарної франшизи, якими були перші відгуки профільних ігрових видань і які параметри вашого ПК потрібні для гри.

Історія створення

Компанія GSC Game World Global Ltd, яка є власником і розробником всієї франшизи, задумалася про створення другої частини ще у 2012 році. Однак низка обставин і перешкод примусили розробників пройти тривалий шлях до релізу нової частини.

В грудні 2011 році засновник компанії Сергій Григорович оголосив про закриття компанії, а у квітні 2012-го наступного року розробку нової частини S.T.A.L.K.E.R. офіційно скасували. Сам керівник проєкту пояснював це вигоранням та втомою працювати над однією грою протягом багатьох років.

Однак 2014 року Сергій Григорович відроджує GSC Game World. Після вдалого релізу Cossacks 3 у 2016 році, через два роки повідомили, що відновлюють роботу над новою частиною S.T.A.L.K.E.R. Керівником проєкту та режисером став молодший брат Євген Григорович, а креативною директоркою та виконавчою продюсеркою — Марія Григорович.

В червні 2020 року відбувся перший офіційний реліз тизера до гри, а ще через рік відбулася прем'єра першого геймплейного трейлера. Команда готувалася випустити свій проєкт 28 квітня 2022 року, однак початок повномасштабної агресії РФ проти України змусив GSC Game World змінити свої плани.

Трейлер гри S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, випущений в грудні 2022 року

В той час, коли частина розробників пішла воювати, то сам Григорович заснував фонд допомоги ЗСУ та створив школу операторів дронів. Водночас сама гра зазнала низки змін: девелопери змінили русифіковану назву "Heart of Chernobyl" на українізовану "Heart of Chornobyl", було скасовано реліз гри у РФ та прибрано раніше заплановану російську озвучку. Однак розробники залишили субтитри для російськомовної аудиторії з інших країн.

Тим часом компанія GSC Game World повідомила, що продовжить розробку гри, а штаб-квартиру компанії та більшість працівників релокували з Києва до Праги. У грудні 2022 року було випущено новий трейлер, де пообіцяли реліз у 2023 році. Однак команда змушена була зробити кілька перенесень гри, адже допоки не була повідомлена остаточна дата релізу гри — 20 листопада 2024 року.

Відгуки та інтерес гравців

GSC Game World вже представив демоверсії S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chornobyl на декількох ігрових виставках 2024 року — Summer Game Fest (червень), Gamescom (серпень) та Tokyo Game Show (вересень). Журналіст Том Воррен із The Verge та оглядач Джон Ліннеман із Digital Foundry похвалили графіку та технічні характеристики гри.

Редакція українського GameDev DOU на своєму сайті написали, що гра виглядає класно, а "найбільше сподобалася атмосфера". В тоже час, IGN на своєму Youtube-каналі у фінальному превʼю до гри сказали, що команда GSC Game World створила "щось особливе" в STALKER 2.

Представники GameSpot відзначили, що гра є "чимось лякаючим, однак створює дивно привабливе повернення в зону". У Windows Central відгукнулися на реліз та очікування від гри та кажуть, що S.T.A.L.K.E.R. 2 є претендентом на звання кращої гри року, а друга частина "віддасть належне легендарному попереднику, але й підніме свою франшизу на абсолютно нові висоти".

Станом на 19 листопада друга частина вже стала найочікуванішою грою на платформі Steam. Вона вже обігнала за кількістю передзамовлень легендарні платформери та шутери як Counter Strike 2, Microsoft Flight Simulator 2024, PUBG: BATTLEGROUNDS та Сall of Duty: Black Ops 6.

Друга частина франшизи стала найочікуванішою на Steam (фото: скріншот зі Steam)

Системні вимоги та вартість гри

За словами розробників, мінімальні вимоги для гри S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl є процесор AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K, не менше 8 Гб оперативної пам'яті, та наявність відеокарти AMD Radeon RX 580 або GeForce GTX 1060. Утім, усе "залізо" дозоляє грати при розширенні до 720p при наявності до 30 fps.

Оптимальними вимогами вказана наявність процесору Intel Core i9-13900KF або AMD Ryzen 9 5950X, 32 Гб оперативної пам'яті та відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060Ti або AMD Radeon RX 6900 XT.

Наразі гру купити на геймінових платформах у трьох варіантах — стандартний пакет (1399 грн), Deluxe (1899 грн) та Ultimate (2549 грн).

Нагадаємо, Фокус писав про те, яку відеокарту варто мати, аби пограти в STALKER 2. Розробники компанії Nvidia провели тестування можливостей нових відеокарт для гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, яка буде доступною для гравців уже найближчим часом.

Раніше ми розповідали, що у РФ можуть почати "саджати" людей за гру S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Росіяни можуть опинитись у в'язниці, зігравши в гру гру-шутер S.T.A.L.K.E.R. 2, продаж якої починається 20 листопада. Влада РФ обіцяє відшукати у грі тероризм та екстремізм і покарати усіх причетних.