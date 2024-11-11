Накажут из-за "терроризма": в РФ будут "сажать" за игру S.T.A.L.K.E.R. 2, детали

Россияне могут оказаться в тюрьме, сыграв в игру игру-шутер S.T.A.L.K.E.R. 2, продажа которой начинается 20 ноября. Власти РФ обещают отыскать в игре терроризм и экстремизм и наказать всех причастных.

Российские спецслужбы заинтересуются гражданами РФ, которые приобретут игру-шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 компании GSC Game World. В первые дни после начала продаж россиян все же не будут арестовывать. Но потом, когда станет известно о наполнении игрового мира, покупателям будут грозить серьезные сроки за экстремизм и терроризм. О возможной судьбе россиян-поклонников S.T.A.L.K.E.R. 2, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин рассказал росСМИ "РИА Новости".

Заявление Горелкина появилось вечером 11 ноября, за 9 дней до начала официальных продаж компьютерной игры. Российский чиновник упомянул, что компания-производитель финансово помогает ВСУ. Впрочем, по его мнению, это не станет основанием для запрета россиянами покупать программный продукт. По его словам, сначала с программой ознакомятся и, вполне вероятно, обнаружат там запрещенный контент — например, призывы к терроризму и экстремизму. В таком случае россиян ожидают "самые строгие меры". Кроме того, людей будут сажать за "распространение запрещенной информации", заявил представитель Госдумы.

"Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. Не исключаю, что если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.) будут приняты самые строгие меры", — сказал он.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 — заявление Госдумы РФ Фото: Скриншот

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 — детали

На портале и в соцсетях Epic Games не отыскалось заявлений о том, что компанию-производителя беспокоят действия Госдумы РФ относительно ограничений для покупателей из России. На портале можно увидеть, что продажа начинается с 20 ноября и, в зависимости от варианта, игра стоит от 1 899 до 2 539 грн.

Отметим, в августе Фокус писал об официальном трейлере шутера S.T.A.L.K.E.R. 2, который вышел на YouTube-канале GSC Game World. Разработчики напомнили, что игру впервые презентовали в 2018 году и она будет устанавливаться на ПК и Xbox Series X|S. События будут разворачиваться на территории зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС: туда попадают "сталкеры", которые ищут артефакты и переживают приключения. Раньше СМИ рассказали, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину компания прекратила деятельность на территории страны-агрессора и в Беларуси.

Напоминаем, в марте 2024 года разработчик из РФ начал шантажировать компанию GSC Game World, что "сольет" в сети 30 гигабайт данных об игре, если в ней не будет русской локализации. После этого шантажисты заявили, что получили секретные файлы от разработчика, который не согласен с политикой компании.