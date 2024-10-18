Зона вас поглотит: журналисты в восторге от украинской S.T.A.L.K.E.R. 2 (видео)

Репортерам дали поиграть в игру, которую ждали более 15 лет. И они утверждают, что это "игра года".

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В середине октября сразу несколько западных игровых изданий опубликовали превью S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Журналисты рассказали, что украинская студия GSC Game World позволила провести в игре около трех часов. Некоторые СМИ уже по итогам превью-сессии называют S.T.A.L.K.E.R. 2 кандидатом на звание лучшей игры 2024 года. Фокус собрал самые интересные отзывы.

Трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Все журналисты пишут, что S.T.A.L.K.E.R. 2 — довольно сложный шутер, главный герой, сталкер Скиф, погибнет неоднократно, прежде чем игрок поймет правила, по которым живет "Зона".

Обозреватель GameSpot Фил Хорншоу пишет, что мир игры наполнен "смертельными, нарушающими законы физики аномалиями, мутантами и разными людьми, которые готовы убить вас практически по любой причине". Автор издания VGC Джордан Миддлер рекомендует начинающим геймерам ходить по дорогам, но и там их будет подстерегать опасность, потому что игрока сразу бросают в гущу событий, не давая опомниться.

Журналистам новая украинская игра понравилась

Журналисты рассказывают, что некоторые эпизоды им приходилось переигрывать по несколько раз, пока они не находили оптимальную стратегию. Обозреватель Games Radar Эндрю Браун отметил, что ему пришлось выманивать бандитов из лагеря, бросая в них гранаты, потому что иначе их никак не удавалось уничтожить. Но искать правильный путь к победе оказалось очень увлекательно. Правда, когда он уже праздновал победу, на Скифа накинулась стая собак-мутантов, так что ему пришлось переигрывать еще раз.

"Именно так, как я себе представляю, снимается последовательность действий в фильме — репетируется, правится и повторяется, пока финальный монтаж не сделает каждую секунду гладкой и непринужденной", — пишет журналист.

Журналисты отметили, что в "S.T.A.L.K.E.R. 2" сложно целится, а некоторые эпизоды становятся полной неожиданностью, когда враг может подобраться сзади и убить Скифа одним выстрелом.

Создатели игры дали геймерам свободу действий, но им нужно постоянно думать о последствиях

Кадр из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Скриншот

"Однажды я отдал драгоценную семейную реликвию другому персонажу вместо того, который выдал квест и к которому я, вероятно, должен был вернуться. И получил хреновое оружие, которое я даже не мог позволить себе починить. "S.T.A.L.K.E.R. 2" потрясающе умело адаптирует вас к своему миру, нравится вам это или нет", — делится впечатлениями журналист VG247 Коннор Макар. Другие рассказали, что с ними отказались сотрудничать заказчики, потому что Скиф убил их товарища.

Журналист IGN Дестин Легари признался, что ранее в "Сталкера" не играл. Но новая игра привела его в восторг. Отпущенных часов ему показалось очень мало.

Кадр из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Скриншот

"Двух часов недостаточно, чтобы увидеть все разветвленные истории, полюбоваться всей прекрасной графикой и раскрыть все секреты мира STALKER 2. Но этого достаточно, чтобы остаться под впечатлением. Когда я не подсчитывал свои жалкие уровни боеприпасов и шкалу голода, я смотрел на прекрасные поля красных маков. Когда я не отвлекался на интересный побочный квест, я делал все возможное, чтобы заманить мутантов в аномальную ловушку. И хотя игра закончилась как раз тогда, когда казалось, что она становится особенно хорошей, она все равно оставила свое впечатление", — по его мнению, украинцы создали что-то особенное.

Редактор TheGamer Джейд Кинг отмечает, что S.T.A.L.K.E.R. 2 "не волнуют ваши чувства". По ее словам, после анонса фанаты опасались, что GSC Game World сделает игру более дружелюбной, чтобы она понравилась молодой аудитории, так как с момента выхода новых игры уже подросло новое поколение геймеров. Но "Сталкер" остался мрачным и беспощадным.

Текущая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 не лишена багов и недоработок. Но журналисты готовы это простить, так как сейчас часть команды работает удаленно из Украины, где идет война с Россией.

Тем не менее почти все журналисты хвалят игру и считают, что это достойный претендент на звание "Игра года".

Кадр из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Скриншот

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября 2024 года на PC и консолях Xbox. В новой игре рассказывается история сталкера Скифа, который возвращается в Зону, где его ожидают встречи с аномалиями, бандитами, другими сталкерами и мутантами. "Ваша задача — перемещаться по зоне в поисках ресурсов, исполняя роль морально серого наемника, который может спасти жизни людей или оставить их позади. То, как вы достигнете баланса, зависит от вас, и иногда быть варварским монстром — единственный путь вперед", — отметила Джейд Кинг.

Напомним, во второй части украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. одну из главных ролей сыграл военнослужащий бригады "Азов" Александр "Сей" Лаптий. В мирной жизни боец актер кино и театра.