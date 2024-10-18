Зона вас поглине: журналісти в захваті від української S.T.A.L.K.E.R. 2 (відео)

Репортерам дали пограти в гру, на яку чекали понад 15 років. І вони стверджують, що це "гра року".

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У середині жовтня відразу кілька західних ігрових видань опублікували прев'ю S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Журналісти розповіли, що українська студія GSC Game World дозволила провести в грі близько трьох годин. Деякі ЗМІ вже за підсумками превью-сесії називають S.T.A.L.K.E.R. 2 кандидатом на звання найкращої гри 2024 року. Фокус зібрав найцікавіші відгуки.

Трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Усі журналісти пишуть, що S.T.A.L.K.E.R. 2 — досить складний шутер, головний герой, сталкер Скіф, загине неодноразово, перш ніж гравець зрозуміє правила, за якими живе "Зона".

Оглядач GameSpot Філ Хорншоу пише, що світ гри сповнений "смертельними аномаліями, що порушують закони фізики, мутантами і різними людьми, які готові вбити вас практично з будь-якої причини". Автор видання VGC Джордан Міддлер рекомендує геймерам-початківцям ходити по дорогах, але й там на них чатуватиме небезпека, тому що гравця одразу кидають у вирі подій, не даючи схаменутися.

Журналістам нова українська гра сподобалася

Журналісти розповідають, що деякі епізоди їм доводилося перегравати по кілька разів, поки вони не знаходили оптимальну стратегію. Оглядач Games Radar Ендрю Браун зазначив, що йому довелося виманювати бандитів із табору, кидаючи в них гранати, бо інакше їх ніяк не вдавалося знищити. Але шукати правильний шлях до перемоги виявилося дуже захопливо. Щоправда, коли він уже святкував перемогу, на Скіфа накинулася зграя собак-мутантів, тож йому довелося перегравати ще раз.

"Саме так, як я собі уявляю, знімається послідовність дій у фільмі — репетирується, правиться і повторюється, поки фінальний монтаж не зробить кожну секунду гладкою і невимушеною", — пише журналіст.

Журналісти зазначили, що в "S.T.A.L.K.E.R. 2" складно цілиться, а деякі епізоди стають повною несподіванкою, коли ворог може підібратися ззаду і вбити Скіфа одним пострілом.

Творці гри дали геймерам свободу дій, але їм потрібно постійно думати про наслідки

Кадр з гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Скриншот

"Одного разу я віддав дорогоцінну сімейну реліквію іншому персонажу замість того, який видав квест і до якого я, імовірно, мав повернутися. І отримав хрінову зброю, яку я навіть не міг дозволити собі полагодити. "S.T.A.L.K.E.R. 2" приголомшливо вміло адаптує вас до свого світу, подобається вам це чи ні", — ділиться враженнями журналіст VG247 Коннор Макар. Інші розповіли, що з ними відмовилися співпрацювати замовники, тому що Скіф убив їхнього товариша.

Журналіст IGN Дестін Легарі зізнався, що раніше в "Сталкера" не грав. Але нова гра привела його в захват. Відпущених годин йому здалося дуже мало.

Кадр з гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Скриншот

"Двох годин недостатньо, щоб побачити всі розгалужені історії, помилуватися всією прекрасною графікою і розкрити всі секрети світу STALKER 2. Але цього достатньо, щоб залишитися під враженням. Коли я не підраховував свої жалюгідні рівні боєприпасів і шкалу голоду, я дивився на прекрасні поля червоних маків. Коли я не відволікався на цікавий побічний квест, я робив усе можливе, щоб заманити мутантів в аномальну пастку. І хоча гра закінчилася якраз тоді, коли здавалося, що вона стає особливо гарною, вона все одно залишила своє враження", — на його думку, українці створили щось особливе.

Редактор TheGamer Джейд Кінг зазначає, що S.T.A.L.K.E.R. 2 "не хвилюють ваші почуття". За її словами, після анонсу фанати побоювалися, що GSC Game World зробить гру більш доброзичливою, щоб вона сподобалася молодій аудиторії, оскільки з моменту виходу нових ігор уже підросло нове покоління геймерів. Але "Сталкер" залишився похмурим і нещадним.

Поточна версія S.T.A.L.K.E.R. 2 не позбавлена багів і недоробок. Але журналісти готові це пробачити, оскільки зараз частина команди працює віддалено з України, де йде війна з Росією.

Проте майже всі журналісти хвалять гру і вважають, що це гідний претендент на звання "Гра року".

Кадр з гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Скриншот

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде 20 листопада 2024 року на PC і консолях Xbox. У новій грі розповідається історія сталкера Скіфа, який повертається до Зони, де на нього чекають зустрічі з аномаліями, бандитами, іншими сталкерами і мутантами. "Ваше завдання — переміщатися по зоні в пошуках ресурсів, виконуючи роль морально сірого найманця, який може врятувати життя людей або залишити їх позаду. Те, як ви досягнете балансу, залежить від вас, і іноді бути варварським монстром — єдиний шлях вперед", — зазначила Джейд Кінг.

Нагадаємо, у другій частині української комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. одну з головних ролей зіграв військовослужбовець бригади "Азов" Олександр "Сей" Лаптій. У мирному житті боєць актор кіно і театру.