"Большое влияние": создатель S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказал, почему игра важна для всей Украины

По словам гендиректора студии GSC Game World, разработчики не думали, что их вымышленный мир станет настолько близким к реальности для современных украинцев. Создатели нового "Сталкера" считают, то игра сможет доказать миру, что в Украине есть крутое искусство и технологии.

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Создатели украинской постапокалиптической видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl продолжают развивать игру в военное время и считают, что она может помочь предотвратить дальнейшую российскую агрессию. Об этом рассказывается в материале The Guardian.

По мнению Евгения Григоровича, игрового и генерального директора GSC Game World, разрабатываемый проект помогает информировать мир о том, что в Украине происходит не локальный конфликт, а самая большая война XXI века. Он добавляет, что ролевая игра, которую создала команда GSC, уже стала символом сопротивления.

"На данный момент — это не просто игра. Это очень важно для нашего народа, нации и нашей культуры", — отмечает Григорович.

Разработчик считает, что игра может оказаться у многих и рассказать, что Украина производит ведущие мировые продукты, что Украина известна не только тем, что на нее кто-то напал, а и тем, что в стране крутое искусство, крутые технологии, крутые инженеры.

"Это самое большое влияние, которое, как мне кажется, мы можем оказать. Для художника не всегда разумно брать в руки оружие и идти на фронт, если у него нет боевого опыта. Но они могут помочь другим способом — и мы стараемся помочь", — замечает Григорович.

"Мы не ожидали, что все будет так сложно"

Последние 13 лет компания GSC Game World усердно работала над ожидаемым во всем мире прямым продолжением культовой классики 2007 года S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, проданной объемом 4 миллиона экземпляров. Эта игра рассказывала о последствиях выдуманной второй Чернобыльской катастрофы в Украине.

"Это альтернативная история, но для жителей Украины она оказалась очень близка к реальности. В марте 2022 года российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию, которую удерживают по сей день, что вызвало вполне реальные опасения по поводу ядерной катастрофы, связанной с боевыми действиями. Вымысел GSC начал смешиваться с реальной жизнью", — констатировал гендиректор.

Он вспоминает: как и многие украинцы, те, кто работает в GSC, были вынуждены принимать эту боль как часть своей повседневной жизни.

"Пока одни разработчики меняли клавиатуры на автоматы Калашникова, другие оставались работать над "Сталкером 2" либо в киевском офисе GSC, либо удаленно с разных концов Украины", — рассказывает Григорович.

Для тех 170 сотрудников, кто остался в Киеве, из офиса сделали убежище, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и безопаснее.

"Они играют музыку, у них есть гитары, у нас есть книги. У нас был один большой этаж для нашей студии захвата движений, и мы превратили его в место для детей. Там очень мягко из-за всего оборудования для моушн-капа, и теперь туда приносят игрушки", — говорит создатель "Сталкера 2".

Григорович напоминает, что зимой, когда шли интенсивные ракетные обстрелы и часто случались перебои с электричеством, в офисе работали большие генераторы. Туда все могли прийти с родственниками и близкими, поскольку в офисе всегда есть свет и горячая вода. Возвращение в офис помогает, считает директор, так как эти восемь или девять часов человек не думает о войне.

Однако спустя почти два года после начала вторжения Григоровичу, который живет на два офиса — в Киеве и Праге, кажется, что мир в значительной степени забыл об Украине.

"В прошлом году все спрашивали о войне, поддерживали нас — все. В этом году у нас почти нет вопросов об этом. Разработчики, издатели, люди — они начинают забывать о том, что происходит. Это не их вина — вы же не хотите все время думать о чем-то плохом, верно? Но очень важно вернуть всех к реальности. Если мы будем игнорировать тот факт, что происходит зло, то это зло победит. Мы видели это в прошлые века. Мы не должны позволить этому повториться", — констатирует генеральный директор GSC Game.

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Шантаж создателей "S.T.A.L.K.E.R. 2": секретные материалы хакерам передал разработчик, — РосСМИ

Напомним, ранее сообщалось, что администраторы группы во ВКонтакте "Вестник "Того Самого Сталкера" шантажируют украинских разработчиков и требуют, чтобы они вернули российскую локализацию в игру.