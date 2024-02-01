"Великий вплив": творець S.T.A.L.K.E.R. 2 розповів, чому гра важлива для всієї України

За словами гендиректора студії GSC Game World, розробники не думали, що їхній вигаданий світ стане настільки близьким до реальності для сучасних українців. Творці нового "Сталкера" вважають, що гра зможе довести світові, що в Україні є круте мистецтво і технології.

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Творці української постапокаліптичної відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl продовжують розвивати гру у воєнний час і вважають, що вона може допомогти запобігти подальшій російській агресії. Про це розповідається в матеріалі The Guardian.

На думку Євгена Григоровича, ігрового та генерального директора GSC Game World, проєкт, що розробляється, допомагає інформувати світ про те, що в Україні відбувається не локальний конфлікт, а найбільша війна XXI століття. Він додає, що рольова гра, яку створила команда GSC, уже стала символом опору.

"На даний момент — це не просто гра. Це дуже важливо для нашого народу, нації та нашої культури", — зазначає Григорович.

Розробник вважає, що гра може опинитися у багатьох і розповісти, що Україна виробляє провідні світові продукти, що Україна відома не тільки тим, що на неї хтось напав, а й тим, що в країні круте мистецтво, круті технології, круті інженери.

"Це найбільший вплив, який, як мені здається, ми можемо здійснити. Для художника не завжди розумно брати в руки зброю і йти на фронт, якщо в нього немає бойового досвіду. Але вони можуть допомогти в інший спосіб — і ми намагаємося допомогти", — зауважує Григорович.

"Ми не очікували, що все буде так складно"

Останні 13 років компанія GSC Game World старанно працювала над очікуваним в усьому світі прямим продовженням культової класики 2007 року S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, проданої обсягом 4 мільйони примірників. Ця гра розповідала про наслідки вигаданої другої Чорнобильської катастрофи в Україні.

"Це альтернативна історія, але для жителів України вона виявилася дуже близькою до реальності. У березні 2022 року російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію, яку утримують донині, що спричинило цілком реальні побоювання з приводу ядерної катастрофи, пов'язаної з бойовими діями. Вигадка GSC почала змішуватися з реальним життям", — констатував гендиректор.

Він згадує: як і багато українців, ті, хто працює в GSC, були змушені приймати цей біль як частину свого повсякденного життя.

"Поки одні розробники міняли клавіатури на автомати Калашникова, інші залишалися працювати над "Сталкером 2" або в київському офісі GSC, або віддалено з різних кінців України", — розповідає Григорович.

Для тих 170 співробітників, хто залишився в Києві, з офісу зробили прихисток, щоб люди почувалися спокійніше і безпечніше.

"Вони грають музику, у них є гітари, у нас є книжки. У нас був один великий поверх для нашої студії захоплення рухів, і ми перетворили його на місце для дітей. Там дуже м'яко через усе обладнання для моушн-капу, і тепер туди приносять іграшки", — каже творець "Сталкера 2".

Григорович нагадує, що взимку, коли йшли інтенсивні ракетні обстріли і часто траплялися перебої з електрикою, в офісі працювали великі генератори. Туди всі могли прийти з родичами та близькими, оскільки в офісі завжди є світло і гаряча вода. Повернення до офісу допомагає, вважає директор, бо ці вісім чи дев'ять годин людина не думає про війну.

Однак через майже два роки після початку вторгнення Григоровичу, який живе на два офіси — у Києві та Празі, здається, що світ значною мірою забув про Україну.

"Минулого року всі запитували про війну, підтримували нас — усі. Цього року в нас майже немає запитань про це. Розробники, видавці, люди — вони починають забувати про те, що відбувається. Це не їхня провина — ви ж не хочете весь час думати про щось погане, вірно? Але дуже важливо повернути всіх до реальності. Якщо ми будемо ігнорувати той факт, що відбувається зло, то це зло переможе. Ми бачили це в минулі століття. Ми не повинні дозволити цьому повторитися", — констатує генеральний директор GSC Game.

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Шантаж творців "STALKER 2": секретні матеріали хакерам передав розробник, — РосЗМІ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністратори групи у "ВКонтакте" "Вісник "Того Самого Сталкера" шантажують українських розробників і вимагають, щоб вони повернули російську локалізацію в гру.