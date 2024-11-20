"Блестящая" атмосфера и куча ошибок: появились первые отзывы на игру S.T.A.L.K.E.R. 2

Новинку от украинских разработчиков хвалят за графику и атмосферу постапокалипсиса. Однако геймеры жалуются на "технический беспорядок", который мешает полному погружению в историю.

20 ноября выходит долгожданное продолжение одной из самых известных компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На платформе Metacritic уже появились первые оценки новинки и отзывы на нее.

На основе 23 отзывов версия нового S.T.A.L.K.E.R. для персональных компьютеров получила оценку 72 из 100. Версию для приставки Xbox на основе 7 отзывов оценили выше — на 81 балл из 100. Общая оценка — 73 балла.

40% отзывов на игру — положительные, 28% — более нейтральные или смешанные и только 4% — отрицательные.

Оценки на S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Скриншот

В самом положительном отзыве с оценкой 100 баллов говорится, что продолжение известной игры — "не что иное, как чудо". Украинских разработчиков студии GSC Game World похвалили за работу несмотря на пандемию и войну. Отмечается, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оправдала ожидания игроков, которые стали поклонниками серии.

В единственном негативном отзыве с оценкой 40 баллов раскритиковали игру за "технический беспорядок". В то же время продолжение похвалили за "убедительные побочные истории" и "блестящую обстановку".

Скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Steam

В нейтральных отзывах отмечают, что S.T.A.L.K.E.R. 2 впечатляет графикой и атмосферой, но страдает техническими сбоями, непоследовательной производительностью и дизайнерскими ошибками. Геймеров предупреждают, что не исключена внезапная и несправедливая смерть, поэтому прохождение требует "большой дозы терпения".

"Инструменты и средства взаимодействия в нашем распоряжении слишком ограничены. Это сводит игровой процесс и возможности к минимуму, иногда разрушая погружение, над которым игра так усердно работала", — заметили в одном из отзывов.

Скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Steam

Новинку хвалят за погружение в увлекательную постапокалиптическую вселенную и выживание, а также редкую "непревзойденную атмосферу". Отмечается, что разработчики усовершенствовали интеграцию искусственного интеллекта. В отзывах говорится, что настоящие фанаты смогут "закрыть глаза" на некоторые недостатки, другим игрокам советуют дать разработчикам немного времени на исправление ошибок.

На геймерской платформе Steam игра по состоянию на вечер 20 ноября занимает первое место среди хитов продаж и популярных будущих релизов.

S.T.A.L.K.E.R. 2 в хитах продаж Фото: Скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 в популярных будущих релизах Фото: Скриншот

Напомним, Фокус опубликовал системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, чтобы прохождение игры было комфортным.

В Госдуме РФ допустили осуждение россиян за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Геймерам угрожают наказанием за экстремизм и терроризм.