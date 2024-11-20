"Блискуча" атмосфера та купа помилок: з'явились перші відгуки на гру S.T.A.L.K.E.R. 2

Новинку від українських розробників хвалять за графіку та атмосферу постапокаліпсис. Однак геймери скаржаться на "технічний безлад", який заважає повному зануренню в історію.

20 листопада виходить довгоочікуване продовження однієї з найвідоміших комп’ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На платформі Metacritic вже з’явились перші оцінки новинки та відгуки на неї.

На основі 23 відгуків версія нового S.T.A.L.K.E.R. для персональних комп’ютерів отримала оцінку 72 зі 100. Версію для приставки Xbox на основі 7 відгуків оцінили вище — на 81 бал зі 100. Загальна оцінка — 73 бали.

40% відгуків на гру — позитивні, 28% — більш нейтральні або ж змішані й лише 4% — негативні.

Оцінки на S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Скриншот

У найбільш позитивному відгуку з оцінкою 100 балів йдеться, що продовження відомої гри — "не що інше, як диво". Українських розробників студії GSC Game World похвалили за роботу попри пандемію й війну. Зазначається, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl виправдала очікування гравців, які стали прихильниками серії.

У єдиному негативному відгуку з оцінкою 40 балів розкритикували гру за "технічний безлад". Водночас продовження похвалили за "переконливі побічні історії" та "блискучу атмосферу".

Скриншот з гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Steam

У нейтральних відгуках відзначають, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вражає графікою та атмосферою, але страждає на технічні збої, непослідовну продуктивність та дизайнерські помилки. Геймерів попереджають, що не виключена раптова й несправедлива смерть, тож проходження потребує "великої дози терпіння".

"Інструменти та засоби взаємодії в нашому розпорядженні надто обмежені. Це зводить ігровий процес і можливості до мінімуму, іноді руйнуючи занурення, над яким гра так старанно працювала", — зауважили в одному з відгуків.

Скриншот з гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Steam

Новинку хвалять за занурення у захопливий постапокаліптичний всесвіт та виживання, а також рідкісну "неперевершену атмосферу". Зазначається, що розробники вдосконалили інтеграцію штучного інтелекту. У відгуках йдеться, що справжні фанати зможуть "заплющити очі" на деякі недоліки, іншим гравцям радять дати розробникам трохи часу на виправлення помилок.

На геймерській платформі Steam гра станом на вечір 20 листопада посідає перше місце серед хітів продажу та популярних майбутніх релізів.

S.T.A.L.K.E.R. 2 у хітах продажу Фото: Скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 у популярних майбутніх релізах Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус опублікував системні вимоги S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, щоб проходження гри було комфортним.

У Держдумі РФ припустили засудження росіян за купівлю S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Геймерам погрожують покаранням за екстремізм та тероризм.