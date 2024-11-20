120 українських пісень у Stalker 2: опубліковано офіційний плейлист саундтреків

У грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можна послухати по радіо пісні ZIFERBLAT, The Hardkiss, ТНМК, MELOVIN, Христини Соловій і багатьох інших українських виконавців.

Сьогодні о 18:00 відбувся реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української компанії GSC Game World. Офіційними саундтреками шутера стали пісні українських виконавців. На одній із локацій гри під назвою "Росток" (Rostok) гравці можуть послухати по радіо українську музику.

GSC Game World показали локацію "Росток", де по радіо звучить українська музика

"Місце торгівлі, відпочинку та відносної безпеки для сталкерів з усієї Зони. А відтепер, ще й територія Волі! Бар та Арена працюють в звичному режимі, безкоштовно тут хіба витрішки купувати. Перед вилазкою непогано було б відпочити, музику послухати", — так описали локацію творці S.T.A.L.K.E.R. 2.

Саундтреки Stalker 2: 5 годин української музики

У списку відтворення "S.T.A.L.K.E.R. 2 — OST RADIO" на YouTube компанія Geisha Ninja Samurai зібрала 120 пісень, які є офіційними саундтреками гри. Загалом це понад 5 годин української музики. У списку є і популярні виконавці, і незалежні українські гурти, тож шанс почути по радіо улюблений трек є у кожного. Також плейлист доступний на Spotify.

По радіо у локації "Росток" можна почути зокрема гурти ZWYNTAR, The Unsleeping, Epolets, Діти Інженерів, ZIFERBLAT, The Hardkiss, ТНМК, хейтспіч, виконавців Lely45, MELOVIN, Христину Соловій, Sad Novelist, anastymoza та багатьох інших.

В описі до плейлиста слухачів закликають поринути в моторошну атмосферу Чорнобильської зони за допомогою музики.

"Кожен трек посилює напругу та таємничість, проводячи вас через руїни, ліси та радіоактивні пустки. Дозвольте музиці розповісти історію Зони", — написали укладачі списку.

У день релізу 20 листопада незадовго до офіційного виходу гри з'явилися перші відгуки на S.T.A.L.K.E.R. 2. На платформі Metacritic високо оцінили графіку, історію та постапокаліптичну атмосферу. Однак у деяких відгуках скаржилися на "технічний безлад" і непослідовну продуктивність.

Фокус до виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl зібрав усе, що відомо про системні вимоги гри, її вартість, перші реакції та історію створення.