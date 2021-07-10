Лето в разгаре. Лучшие треки июля: гимны лету, солнцу и отступившему карантину

Пижамная вечеринка от Billie Eilish, оммаж Элу Боулли в песне Dua Lipa, диджей Kungs на пляже в Марселе, звезда K-pop в шляпе от Руслана Багинского, Kazka как Аватар, а также коллаборация "Океана Ельзи" и alyona alyona "Країна дітей". Все это — плейлист июля 2021.

Billie Eilish

Lost Cause

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[ + – ] Billie Eilish Lost Cause

Самое неожиданное видео, которое только можно было получить от Билли Айлиш, — это обычная пижамная вечеринка без змей, утопленников и тушения бычков о девичье лицо. Вокалистка и шесть подруг ее комплекции (бесконечно далекой от анорексии) играют в твистер, пачкаются тортом, стреляют серпантином и кувыркаются в постели в спортивном белье пастельных оттенков.

Весь этот балаган сопровождает ироничный текст о грехах какого-то там парня, в том числе смертных, — "цветов не дарил". Здесь Билли, кажется, даже не пытается петь на полную грудь, но ее хрустящее шипение изысканнее любого оперного вокала.

Dua Lipa

Love Again

[ + – ] Dua Lipa Love Again

В 1932 году появился абсолютный хит самого популярного британского певца 1930-х Эла Боулли My Woman. Не грустно-насмешливый вокал Эла, не изящные ритмы фокстрота были в нем наиболее заразительными, а трехзвучная интонация в исполнении засурдиненных труб. Невозможно представить, что Джон Вильямс не знал этой песни, сочиняя свой "Имперский марш", хоть и плагиатом такое заимствование не назовешь.

С тех пор песню не единожды перепевали, а группа White Town в 1997-м родила новый хит на основе того же трехзвучного семпла — Your Woman. Прошло еще 24 года, и все те же трубы теперь поют в новой песне Love Again Дуа Липы.

Kungs

Never Going Home

[ + – ] Kungs Never Going Home

Диджей Kungs — чрезвычайно популярная фигура французской электронной сцены. Его дебютный альбом был выпущен в 2016 году, после того как одна из песен — This Girl — возглавила хит-парады в 45 странах (сейчас у нее полмиллиарда просмотров в Youtube). Теперь Кунгс вернулся с невероятно заразительным летним синглом.

Активный ритм и пульсирующие аккорды, похожие на те, которые знаменовали начало синти-попа — в "Воздушной кукурузе" Гершона Кингсли, — в клипе объединяют в танце у бортика бассейна отдыхающих всех возрастов. Гимн отступающему карантину снимали в родном для Kungs Марселе на пляже Cercle des Nageurs.

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BTS

Butter

[ + – ] BTS Butter

Ни дня без повода для гордости! Южнокорейская группа BTS выпустила клип на песню Butter, в котором один из семи участников этого бойз-бенда — Ким Техен — появляется в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского.

Шляпа, надо заметить, выдающаяся и неповторимая — как водится, из соломы и с двойным золоченым ремешком-цепочкой на подбородке. Практически одновременно с клипом во всех ресторанах быстрого питания McDonalds, включая украинские, появилось новое BTS-меню с южнокорейскими соусами "сладкий чили" и "каджун".

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KAZKA

"М’ята"

[ + – ] KAZKA "М’ята"

В новом клипе группы KAZKA не только прямая реклама продуктового магазина, но и портал из него в мир русалок, эльфов и нимф. Режиссер видео Сергей Ткаченко гордо называет свою работу "музыкальным "Аватаром", где герои из обычного мира попадают в загадочное чудо-пространство". Песня чудесным образом объединяет женскую страсть с купальскими мотивами и навевает летние грезы.

Hayley Kiyoko

Chance

[ + – ] Hayley Kiyoko Chance

Американская актриса, танцовщица и певица Хейли Кийоко встретила лето песенкой о шансе, клип на которую она сняла самостоятельно, пригласив на главную роль актрису Александру Шипп.

"Надеюсь, что эта песня даст людям возможность преодолеть неуверенность в себе и осознать, насколько они достойны любви", — прокомментировала релиз Хейли. В объективе — медовый месяц отношений двух девушек, которые любят друг друга в теплых лучах летнего солнца.

"На видео запечатлены те первые несколько недель, месяцев или даже лет, когда вы безумно влюблены друг в друга", — объясняет вокалистка с гордостью за съемочную команду.

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"Океан Ельзи"

"Країна дітей" feat. alyona alyona

[ + – ] "Океан Ельзи" "Країна дітей" feat. alyona alyona

К Международному дню защиты детей рэперша аlyona аlyona и группа "Океан Ельзи" презентовали песню "Країна дітей". Композиция посвящена украинским детям, пострадавшим от войны и терактов. Как известно, с 2014 года из-за войны на Донбассе погибло более 240 детей и еще 56 пропали без вести.

"Вместе мы долго размышляли, как поделиться с вами историей, которой болят наши сердца не один год, — сообщает рэперка. — Поэтому после творческих раздумий было решено сделать две версии трека".

В клипе к песне в версии "Океана Ельзи" появляются разбомбленные дома Лисичанска Луганской области и дети 8–13 лет, проживающие в городе.