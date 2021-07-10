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Лето в разгаре. Лучшие треки июля: гимны лету, солнцу и отступившему карантину

Любовь Морозова
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Billie Eilish, Dua Lipa, Kungs, BTS, KAZKA, Hayley Kiyoko, Океан Ельзи, alyona alyona
Фото: Юрий Москаленко (коллаж) | В июле в наушниках: Billie Eilish, Dua Lipa, Kungs, BTS, KAZKA, Hayley Kiyoko, Океан Ельзи, alyona alyona

Пижамная вечеринка от Billie Eilish, оммаж Элу Боулли в песне Dua Lipa, диджей Kungs на пляже в Марселе, звезда K-pop в шляпе от Руслана Багинского, Kazka как Аватар, а также коллаборация "Океана Ельзи" и alyona alyona "Країна дітей". Все это — плейлист июля 2021.

Billie Eilish

Lost Cause

Billie Eilish Lost Cause, пижамная вечеринка
Billie Eilish Lost Cause

Самое неожиданное видео, которое только можно было получить от Билли Айлиш, — это обычная пижамная вечеринка без змей, утопленников и тушения бычков о девичье лицо. Вокалистка и шесть подруг ее комплекции (бесконечно далекой от анорексии) играют в твистер, пачкаются тортом, стреляют серпантином и кувыркаются в постели в спортивном белье пастельных оттенков.

Весь этот балаган сопровождает ироничный текст о грехах какого-то там парня, в том числе смертных, — "цветов не дарил". Здесь Билли, кажется, даже не пытается петь на полную грудь, но ее хрустящее шипение изысканнее любого оперного вокала.

Dua Lipa

Love Again

Dua Lipa Love Again, Эл Боулли My Woman
Dua Lipa Love Again

В 1932 году появился абсолютный хит самого популярного британского певца 1930-х Эла Боулли My Woman. Не грустно-насмешливый вокал Эла, не изящные ритмы фокстрота были в нем наиболее заразительными, а трехзвучная интонация в исполнении засурдиненных труб. Невозможно представить, что Джон Вильямс не знал этой песни, сочиняя свой "Имперский марш", хоть и плагиатом такое заимствование не назовешь.

С тех пор песню не единожды перепевали, а группа White Town в 1997-м родила новый хит на основе того же трехзвучного семпла — Your Woman. Прошло еще 24 года, и все те же трубы теперь поют в новой песне Love Again Дуа Липы.

Kungs

Never Going Home

Kungs Never Going Home, Диджей Kungs
Kungs Never Going Home

Диджей Kungs — чрезвычайно популярная фигура французской электронной сцены. Его дебютный альбом был выпущен в 2016 году, после того как одна из песен — This Girl — возглавила хит-парады в 45 странах (сейчас у нее полмиллиарда просмотров в Youtube). Теперь Кунгс вернулся с невероятно заразительным летним синглом.

Активный ритм и пульсирующие аккорды, похожие на те, которые знаменовали начало синти-попа — в "Воздушной кукурузе" Гершона Кингсли, — в клипе объединяют в танце у бортика бассейна отдыхающих всех возрастов. Гимн отступающему карантину снимали в родном для Kungs Марселе на пляже Cercle des Nageurs.

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BTS

Butter

BTS Butter, бойз-бенд, K-pop, BTS-меню, соус сладкий чили, соус каджун
BTS Butter

Ни дня без повода для гордости! Южнокорейская группа BTS выпустила клип на песню Butter, в котором один из семи участников этого бойз-бенда — Ким Техен — появляется в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского.

Шляпа, надо заметить, выдающаяся и неповторимая — как водится, из соломы и с двойным золоченым ремешком-цепочкой на подбородке. Практически одновременно с клипом во всех ресторанах быстрого питания McDonalds, включая украинские, появилось новое BTS-меню с южнокорейскими соусами "сладкий чили" и "каджун".

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KAZKA

"М’ята"

KAZKA "М’ята"
KAZKA "М’ята"

В новом клипе группы KAZKA не только прямая реклама продуктового магазина, но и портал из него в мир русалок, эльфов и нимф. Режиссер видео Сергей Ткаченко гордо называет свою работу "музыкальным "Аватаром", где герои из обычного мира попадают в загадочное чудо-пространство". Песня чудесным образом объединяет женскую страсть с купальскими мотивами и навевает летние грезы.

Hayley Kiyoko

Chance

Hayley Kiyoko Chance
Hayley Kiyoko Chance

Американская актриса, танцовщица и певица Хейли Кийоко встретила лето песенкой о шансе, клип на которую она сняла самостоятельно, пригласив на главную роль актрису Александру Шипп.

"Надеюсь, что эта песня даст людям возможность преодолеть неуверенность в себе и осознать, насколько они достойны любви", — прокомментировала релиз Хейли. В объективе — медовый месяц отношений двух девушек, которые любят друг друга в теплых лучах летнего солнца.

"На видео запечатлены те первые несколько недель, месяцев или даже лет, когда вы безумно влюблены друг в друга", — объясняет вокалистка с гордостью за съемочную команду.

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"Океан Ельзи"

"Країна дітей" feat. alyona alyona

"Океан Ельзи" "Країна дітей" feat. alyona alyona
"Океан Ельзи" "Країна дітей" feat. alyona alyona

К Международному дню защиты детей рэперша аlyona аlyona и группа "Океан Ельзи" презентовали песню "Країна дітей". Композиция посвящена украинским детям, пострадавшим от войны и терактов. Как известно, с 2014 года из-за войны на Донбассе погибло более 240 детей и еще 56 пропали без вести.

"Вместе мы долго размышляли, как поделиться с вами историей, которой болят наши сердца не один год, — сообщает рэперка. — Поэтому после творческих раздумий было решено сделать две версии трека".

В клипе к песне в версии "Океана Ельзи" появляются разбомбленные дома Лисичанска Луганской области и дети 8–13 лет, проживающие в городе.