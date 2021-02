Билли Айлиш и ее "слегка размытый мир": в чем феномен популярности юной певицы

26 февраля — день премьеры документального фильма о Билли, ее творчестве и ее семье. Поклонники надеются узнать обо всех аспектах жизни юного дарования, 19-летней девушки, которая стала кумиром миллионов, "взорвала чарты" и записала трек для нового фильма про Джеймса Бонда.

"Билли Айлиш: Слегка размытый мир"

The World’s A Little Blurry — так называется биографический фильм о Билли Айлиш, премьера которого состоялась 26 февраля. И это документальная история взросления главной певицы 2020-х. Фильм рассказывает о Билли дома, во время общения с семьей и записи дебютного альбома.

[ + – ] Документальный фильм "Билли Айлиш: слегка размытый мир" – официальный трейлер

[ + – ] Песня из документального фильма о Билли Айлиш: The World’s A Little Blurry

А что это за девочка?

Билли Айлиш стала музыкальным феноменом еще подростком. В этом она обогнала и Бритни Спирс, и Джастина Тимберлейка, и Джастина Бибера, которым искренне восхищалась и восхищается до сих пор. Они-то стали известны не в 13 лет, и к славе шли проторенным путем. Их продюсеры делали ставку на проверенные методы: участие в молодежных группах, сексуальность, песни, нацеленные на успех. Билли удалось обойти все эти "правила" и must have. Она не делает ставку на сексуальность даже отрицая ее; записала свой первый хит, буквально сидя на кровати в родительском доме — и ее единственным партнером в мире музыки остается ее брат.

Теперь про Билли сняли байопик: известный документалист Р. Дж. Катлер, номинант на "Оскар" и обладатель "Эмми", снял про нее фильм, который расскажет о жизни певицы дома и на гастролях, а еще о том, как она создает свои песни.

Сразу нужно сказать, что Билли Айлиш — феномен, но не уникум. Время от времени в музыкальной среде появляются исполнители, чей имидж и стиль отличают их от общепринятых. Дженис Джоплин, Эми Вайнхаус, Эд Ширан появлялись в тот момент, когда публика уставала от однообразия и хотела песен, которые позволят испытать новые эмоции.

В мире музыкальной индустрии мало обладать талантом и голосом, звезда на сцене — это обычно совокупность качеств, которая выдается за готовый продукт. Бейонсе в одном из интервью упоминала о том, что женщине, когда она хочет пробиться на сцену, следует прилагать больше усилий. Она не может просто взять микрофон и спеть, ей стоит позаботится по крайней мере о макияже и о наряде. Однако время от времени кому-то это удается.

Билли — одна из тех, у кого получилось. В том числе благодаря развитию соцсетей. Ведь ей не пришлось тратить деньги на продюсера, чтобы заставить себя услышать. Однако одним хитом дело не ограничилось.

Когда Билли записала свой первый хит Ocean Eyes на SoundCloud в 2015 году, ей было всего 13 лет. Песню написал ее старший брат Финнеас для своей группы.

[ + – ] Билли Айлиш - Ocean Eyes

Песня предназначалась для танцевального номера: в студии, где занималась Билли, преподаватель попросил ее выбрать подходящую композицию. А уже записав песню, брат с сестрой поделились ею со всем миром.

Песня стала вирусной, однако Билли и Финнеас и подумать не могли, что скоро ее будут слушать миллионы.

"Мы сидели в Starbucks, и Финнеас говорит: "Сестричка! Нашу песню прослушали уже тысяча человек. Мы сделали это!" Мы думали, что достигли цели. Но это было только начало", – рассказывала Билли позже в интервью.

Ocean Eyes прозвучала в драме "Весь этот мир" (2016) и сериале "Беглецы" (1 сезон, 9 серия), что стало настоящим успехом. Две другие композиции Билли Айлиш, Fingers Crossed и Six Feet Under, стали частью саундтрека к эпизодам сериала "Милые обманщицы" (7 сезон).

Далее ее накрыла мировая слава: на "Ночном шоу с Джимми Фэллоном" Билли презентовала новый сингл Bellyache, на который позже сняла клип, записала трек Bored, который стал частью саундтрека к драматическому сериалу Netflix "13 причин почему", а в феврале 2018 года Айлиш отправилась в свой первый гастрольный тур Whereʼs My Mind.

В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл Bad Guy вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарт-топпером певицы, а сама Билли Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым исполнителем, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.

В 2020 году Билли Айлиш стала триумфатором музыкальной премии "Грэмми", выиграв все четыре основные номинации: "Песня года", "Альбом года", "Запись года" и "Лучший новый исполнитель", а также победив в номинации "Лучший вокальный поп-альбом". В результате она стала первым с 1981 года исполнителем (и вторым в истории после Кристофера Кросса), получившим все четыре главных награды года.

[ + – ] Билли Айлиш и все ее "Грэмми"

Сама Айлиш говорит, что хранит своим награды просто "вон там на полке", но была поражена получив их.

Сейчас, в эпоху пандемии коронавируса, певица, которой 18 декабря 2020 только исполнилось 19 лет, проводит время со своей семьей и собаками, гуляет по пляжу и записывает новые песни, а также ждет премьеры документального фильма о себе, который, возможно, даст ответы на вопросы, главный из которых: в чем же секрет ее популярности?

Секрет в семье и воспитании

Билли Айлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл — а именно так звучит ее полное имя — и ее брат Финнеас выросли в творческой семье. Мать, Мэгги Бэрд, работала сценаристом, учителем и актрисой, отец – Патрик ОʼКоннел работает строителем, однако подрабатывал на съемках в массовке, и даже в таком хите, как "Железный человек". И мать, и отец Билли занимаются музыкой и всячески поощряли увлечения своих детей. Свою первую песню, вдохновленную сериалом "Ходячие мертвецы", Айлиш написала еще в 11 лет. Также она принимала участие в шоу талантов, посещала танцевальную студию, и в 8 лет ее приняли в Детский хор Лос-Анджелеса.

Общеобразовательным предметам она обучалась на дому. Ее родителей вдохновил опыт трех братьев Хэнсон, участников группы Hanson, которые также не посещали школу и были вольны заниматься творчеством в любое удобное для них время.

[ + – ] Билли Айлиш с матерью

Девушка получила травму ноги и больше не могла заниматься танцами, также ее исключили из хора, что, как говорит сама Билли, очень ее расстроило. Однако, по ее же словам, у нее всегда была поддержка семьи и музыка.

"Кажется, у Билли такой ровный курс, и я считаю это заслугой ее необыкновенной, очень дружной семьи", — отмечал актер Вуди Харрельсон, который познакомился с певицей и ее родными на почве защиты окружающей среды. Напомним, и Вуди и Билли – вегетарианцы.

[ + – ] Билли Айлиш с братом Финнеасом

Между Финнеасом и Билли нет соперничества. "У Финнеаса полноценная музыкальная карьера, он выпустил сольный альбом в 2019 году и спродюсировал песни для Селены Гомес и Камилы Кабелло. Просто у него есть эта особая и уникальная способность работать с Билли, которой нет ни у кого. Он ее старший брат. Они вместе с самого начала. Они честны друг с другом и могут быть очень откровенными и сказать друг другу, что они отстой. Но они с большим уважением относятся к творчеству друг друга. Ее милая трогательная песня Everything I Wanted — о комфорте и стабильности их отношений", — рассказывает Патрик ОʼКоннел, отец Финнеаса и Билли.

Кроме этого брат и сестра до сих пор пишут свою музыку в отчем доме, что свидетельствует о том, что они не стремятся покинуть это место, как многие молодые люди. Даже когда в 2019 году многолетний продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи предложила Билли записать саундтрек к заглавным титрам нового фильма об агенте 007, Финнеас и Билли занялись созданием новой песни сначала в комнате Финнеаса, а потом в их гастрольном автобусе.

"Автобус был припаркован на стоянке, было совершенно темно. Я сидела, сгорбившись на своей койке, а Финнеас сидел на своей, через проход. Именно так и появилась эта песня", — рассказывает Билли о хите No Time To Die.

[ + – ] Билли Айлиш No Time To Die

Секрет в откровенности

Некоторые критики называют творчество Билли депрессивным и мрачным, однако сама певица говорит, что ее песни — это только воплощение мыслей, которые обуревают каждого подростка в 15-17 лет.

"Подростковые годы часто подпитываются сильными эмоциями, огромным и самокритичным солипсизмом и чувством, что никто не понимает, никто не видит, что все ужасные, сбивающие с толку, неловкие аспекты жизни происходят с вами и только с вами. Искусство — это то, что нас спасает, преподает нам первые уроки сочувствия: другие могут испытывать и испытывают те же чувства желания, печали и стыда. Это ощущение, что тебя видят, первый вкус глубокой любви", — говорит режиссер Р. Дж. Катлер, который снял о ней фильм.

Песням Билли Айлиш и ее многочисленным интервью присуща подростковая застенчивость. Музыкальные критики отмечают, что она своим тихим голосом будто вызывает слушателей на откровенность и предлагает доверительно поговорить.

Она добавила панковского звучания в привычные поп-композиции. При этом признается, что хотя в числе ее вдохновителей были и Фрэнк Синатра, и инди-группа Bon Iver, она всегда завидовала рэп-исполнителям. "Они просто снимают рубашки, потому что они мужчины, и прыгают по сцене, а вся толпа прыгает, брызгает водой, шумит, они грязные, и им все равно", — вспоминает Билли, которая старалась привнести то же самое и на свои концерты.

[ + – ] Билли Айлиш в своей комнате с постерами Джастина Бибера

Билли откровенно говорит о том, что хотя в ее песнях иногда и звучат названия наркотиков, но она никогда не принимала их и решительно выступает против этого. Ее хит Xanny (уличное название ксанакса) рассказывает о печали, которую она испытывает, находясь среди людей, которые не могут оставаться трезвыми.

"Когда я росла, в кругу моих друзей все пили, курили, принимали наркотики и все такое. Я устояла, думаю, из-за моего характера. Я очень волевой человек, и я думаю, что в то время я испытывала чувство превосходства, оставаясь трезвой", — вспоминает Билли.

Она готова говорить и о личной жизни тоже. Хоть ей и приписывают многочисленные романы с рэпером Халидом, певцом Шоном Мендесом, актером Коулом Спроусом и даже Джастином Бибером, Айлиш говорит, что ей никто не нравится и парня у нее нет.

"Я была влюблена. Но не сейчас. Я влюблена в нее. В саму себя", — говорит певица. Но в тоже время в ее комнате хранится коробка с романтичными "трофеями": флаконами духов, напоминающими о прошлом и шапка первого человека, в которого Билли влюбилась и имя которого она не называет.

[ + – ] Билли Айлиш и рэпер Халид

"В этой коробке есть духи. Маленькие пузырьки духов, которые пахнут точно так же, как я пахла в этих отношениях, и еще один — который пахнет как кто-то, кто оскорблял меня", — говорит певица.

"Я каждый день радуюсь тому, что я одинока, но мне также нравится, что я не отталкиваю людей. Было бы хорошо, если бы у меня был кто-нибудь, но пока я этого не хочу, — признается Билли и отмечает, что когда-нибудь хотела бы завести детей и "чтобы у этих детей родились их собственные дети".

Кроме того, она не стесняется говорить о том, что страдает от синдрома Туретта. Творчество и выступления помогают ей справиться с этим. Пережила несколько депрессий и обычных для подростков проблем, которые обычно замалчивают. Принимая этот опыт, Билли призывает своих поклонников быть откровенней и говорить о том, что их беспокоит.

Секрет в скрытности

Один из самых популярных запросов в Сети – это "Билли Айлиш без одежды". Как говорит сама певица, "Интернет жесток к женщинам". Единственное фото, где на ней нет столь любимых ею свободных толстовок, было сделано папарацци, когда она шла от машины к дому своего брата.

[ + – ] То самое фото, которое вызвало шквал комментариев по соцсетям/Фото: BuzzFeed

Фото Билли в майке вызвало целый шквал комментариев, как позитивных, так и негативных.

"Я думаю, что люди вокруг меня беспокоились об этом больше, чем я. Честно говоря, я начала носить мешковатую одежду только из-за своего тела. И я рада, что этот инцидент произошел именно сейчас, а не несколько лет назад, когда я была в разгаре ужасных отношений с самой собой. Я действительно ничего не ела, я голодала, я принимала таблетки, которые должны были помочь мне похудеть, но я только мочилась от них в постель. Мне было тогда 12 лет. И это было настоящим безумием. Я думала, что одна я себя ненавижу, а теперь оказывается, что Интернет также ненавидит мое тело. Это невообразимо", — рассказывает певица в очередном интервью.

"Вы на самом деле знаете меня? У вас есть свое мнение о моей точке зрения, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле", — говорила она в короткометражном фильме, который сняла в прошлом году. В нем Билли снимала с себя одежду, раздеваясь до белья и погружаясь в ванну с черной жидкостью.

В недавнем интервью Билли снова уделила внимание этому инциденту и заявила, что "она просто всегда так выглядит, это вы этого не видели".

Говоря о своей манере одеваться, которую перенимают ее поклонники, Билли говорит, что ее вдохновил Tyler, The Creator, — американский рэпер, автор песен, продюсер, клипмейкер, дизайнер и обладатель "Грэмми" 2020 года за лучший рэп-альбом.

[ + – ] Билли Айлиш в фотосессии для Vanity Fair

В 2017 году в одном из интервью она рассказала, что ей нравится выделяться среди обычных людей и обращать на себя внимание окружающих с помощью своего стиля. В 2019 году Айлиш появилась в рекламном ролике бренда Calvin Klein, в котором упомянула, что она надевает мешковатую одежду, чтобы люди не обращали внимание на ее тело, а только на ее творчество. Она даже упомянула певицу Рианну, которая называла моду своим "защитным механизмом".

[ + – ] Уличный стиль Билли Айлиш/все фото: Instagram billieeilish [ + – ] Уличный стиль Билли Айлиш

Сейчас она поддерживает имидж скрытной особы, упомянув, что сделала татуировку, но ее никто не увидит. "Я сделала то, что обещала. А чего вы ждали?" — заявила она и напомнила, что ранее обещала сделать только два рисунка на теле и ни одного на лице. И именно о скрытности она говорит в каждом своем интервью. Билли признается, что старается скрывать свою личную жизнь от окружающих и если и ищет информацию о себе в Сети, то только для того, чтобы прочесть заголовки, потому что это иногда "бывает забавным". "Комментарии обычно ужасны", — отмечает она. И говорит, что самое важное для нее, это уберечь ее семью от излишней публичности и от всех опасностей, включая коронавирус.

[ + – ] Билли Айлиш - видео

Режиссер Р. Дж. Катлер, снявший о юной певице документальный фильм, говорит, что основная тема ее истории – это "сочувствие и связь". И когда сама она посмотрела отрывок уже смонтированного фильма, то призналась, что это было нелегко.

"Это действительно о моей жизни, обо мне, так, как я не ожидала и это было довольно тяжело пережить. Но этот опыт был полезным. Я смотрела этот эпизод и думала: "Было бы здорово, если бы кто-нибудь это сделал, и вы могли бы пересмотреть кусочки своей жизни с другой точки зрения", и мне это удалось", — улыбается Билли. А напоследок дает совет себе из прошлого и для себя в будущем: "Наслаждайся и не принимай ничего, как должное".

5 внезапных фактов о Билли Айлиш

Своим лучшим другом Билли неизменно называет своего брата Финнеаса. И свою семью в целом. Также она отмечает, что ей очень повезло с семьей и они общаются каждый день.

Билли выступала против Дональда Трампа и даже попала в список "нежелательных" звезд, которых не хотят допускать к государственным рекламным кампаниям. "Я очень гордилась собой. Множество моих друзей написали мне об этом, и они говорили: "Я так тобой горжусь!" Трамп тебя боится!", и я подумала, а ведь это правда, черт возьми", — говорила Билли в интервью.

У Билли наконец появилась машина. Она с 16 лет говорила, что хочет целый "парк автомобилей". Первым стал матовый черный Dodge Challenger, подарок от ее звукозаписывающей компании. Его Билли называет "Драконом" в честь любимого фантастического существа. Следующим авто, вероятно, станет Tesla.

Билли не очень любит роботов. И говорит, что изобретения вроде "робо-собак" – это глупость. "Оставьте роботов в лаборатории", — отмечает она.

Самыми странными слухами о себе Билли называет те, в которых говорилась, что она беременна, причем уже второй раз, что она продала душу дьяволу и тот, что появился, когда ее сняли без любимой толстовки. "Все писали о том, что я толстая, а я говорила, эй, я всегда так выглядела, просто вы этого не видели", — говорит певица.

Ну и наконец, нужно упомянуть о той огромной симпатии, которую испытывают к Билли Айлиш тысячи ее украинских поклонников. В 2020 году Билли Айлиш вошла в ТОП-10 самых популярных персон, запросы о которых украинцы отправляли в Google.