После концерта Нади Дорофеевой в Червонограде произошла стрельба: певица прокомментировала (видео)

В сети распространили видео, на котором видно кричащую толпу. Затем раздаются выстрелы и некоторые люди начинают убегать.

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В Червонограде, Львовская область, после концерта певицы Нади Дорофеевой произошла драка, сопровождаемая звуками выстрелов. В социальных сетях появились сообщения о причастности охраны артистки к инциденту, однако сама Дорофеева опровергла эти слухи. Об этом Дорофеева рассказала в своих Instagram-историях.

В сети публиковали видео, на котором видна толпа, а также мужчина, сделавший несколько выстрелов в воздух. Писали, что это якобы охрана Дорофеевой подралась с фанатами и устроила стрельбу.

Местные Telegram-каналы со временем тоже уточнили со ссылкой на свидетелей инцидента, что агрессию после концерта проявила охрана организаторов, а не певицы. Вчера, 13 сентября, она давала концерт на местном стадионе "Шахтер".

Надя Дорофеева уже вышла в инстаграм-сторис, чтобы прокомментировать эту информацию. Певица заявила, что у нее нет собственной охраны, поэтому опровергла слухи. Для безопасности ее заказывают организаторы концерта.

Сторис Нади Дорофеевой

"Произошла жесть. Я вижу в телеграм-каналах видео, где какой-то человек – возможно, это охранник, я не знаю, стреляет вверх, какая-то заварушка. В какой-то момент – это уже было после концерта, мы сами услышали выстрел, находясь в гримерке. Подумали, может нам показалось, но, к сожалению, не показалось", – рассказала Надя Дорофеева.

Напомним, что на концерте украинской певицы Ирины Федишин, которая отправилась в тур по Америке, во время первого концерта, который состоялся в городе Миннеаполисе, на сцену вышел пьяный российский зритель.