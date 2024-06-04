На концерте Ирины Федишин в США на сцену вышел пьяный россиянин

Ирина Федишин рассказала об инциденте, который случился с ней на концерте в США. На концерт певицы пришел россиянин в нетрезвом состоянии, который решил подняться на сцену к Ирине Федишин.

На концерте украинской певицы Ирины Федишин, которая отправилась в тур по Америке, во время первого концерта, который состоялся в городе Миннеаполисе, на сцену вышел пьяный российский зритель. Об этом она рассказала у себя на странице в Инстаграм.

В частности, певица призналась, что была шокирована, когда к ней на сцену поднялся выпивший мужчина и сказал, что он "русский". Сразу после того, как мужчина озвучил, что он родом из страны агрессора, Ирина Федишин обратилась к нему и спросила, что, видимо, он хочет извиниться за своего президента Владимира Путина и российский народ, которые начали войну в Украине и которые ежедневно убивают украинских детей и целые семьи. Однако, мужчина на весь зал заявил, что ему не за что извиняться. Однако, мужчина успел уточнить, что он влюбился в украинку.

Сразу же после этого певица сказала, что ей не о чем с ним говорить и попросила вывести мужа из концертного зала.

"Этот руzzkiy немного выпил и сжег всю свою гнилую суть. Хотя весь концерт сидел и делал вид, что поддерживает Украину. Эта история показала следующее: что среди нас много волков в овечьей шкуре, много москальских иноагентов, которые шпионят в наших общинах, даже в диаспоре. Их цель расшатать общину, делать различные провокации и рассорить украинцев, чтобы наше единство где-то ослаблялось. Они лезут отовсюду и лезут везде, во все сферы, пытаются любыми методами проникнуть в нашу среду и делать среди нас беду", — написала певица.

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Федишин показала новые фото Валерия Залужного, который подписал несколько подарков для поклонников певицы, которые в Америке .