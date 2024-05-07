Железный человек с большим сердцем: Ирина Федишин показала новые фото Валерия Залужного

Ирина Федишин показала, чем занимается бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после выставки. Певица призналась, что обменялась подарками с генералом.

Related video

Львовская певица Ирина Федишин опубликовала фото со встречи с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и рассказала, чем они занимались. Серией фотографий певица поделилась в своем инстаграме.

Ирина Федишин рассказала, что договорилась о встрече с Валерием Залужным накануне своего концертного тура в США. Как оказалось, генерал знаком с творчеством певицы, поэтому в знак поддержки он передал несколько подарков со своими автографами для ее поклонников в Америке.

"Историческая фигура — Валерий Залужный. p.s.: перед поездкой в тур по Америке и Канаде, имела честь встретиться с Железным генералом. Валерий Залужный пожелал успехов в туре и подписал сувениры для моих поклонников за океаном. Как же было приятно услышать, что генерал интересуется моим творчеством и знает песни. И даже услышать слова — любимая певица. Обменялись подарками. Эта встреча была очень искренней и простой. Осталась под впечатлениями от общения. Железный Человек с большим сердцем", — написала Ирина Федишин.

Конечно под фото подписчики Ирины Федишин активно начали комментировать фотографии с генералом Залужным: "А я угадала честь и почет генералу, и низкий поклон Вам наша очаровательная львовянка", "Вау, какая встреча. Ируся, горжусь Вами", "Очень приятно видеть Вас вместе", "В одном кадре любимая хрупкая певица и "крепкий орешек" нашего времени! Супер!", "Честь и слава нашему генералу Залужному! А Вам обоим низкий поклон и Божьего благословения", "Благодарна обоим за труд и помощь нашим ребятам. Берегите себя!", "Вау у тебя большая поддержка это очень важно слава нашим героем Украины я служу тоже в ВСУ".

Напомним, ранее мы писали, что в сети появились новые фото Валерия Залужного после отставки. Кроме этого, Фокус писал, Сырский рассказал, почему Зеленский уволил Залужного.