Після концерту Наді Дорофєєвої в Червонограді сталася стрілянина: співачка прокоментувала (відео)

У мережі поширили відео, на якому видно натовп, що кричить. Потім лунають постріли і деякі люди починають тікати.

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У Червонограді, Львівська область, після концерту співачки Наді Дорофєєвої сталася бійка, супроводжувана звуками пострілів. У соціальних мережах з'явилися повідомлення про причетність охорони артистки до інциденту, проте сама Дорофєєва спростувала ці чутки. Про це Дорофєєва розповіла у своїх Instagram-історіях.

У мережі публікували відео, на якому видно натовп, а також чоловіка, який зробив кілька пострілів у повітря. Писали, що це нібито охорона Дорофєєвої побилася з фанатами і влаштувала стрілянину.

Місцеві Telegram-канали згодом теж уточнили з посиланням на свідків інциденту, що агресію після концерту проявила охорона організаторів, а не співачки. Учора, 13 вересня, вона давала концерт на місцевому стадіоні "Шахтар".

Надя Дорофєєва вже вийшла в інстаграм-сторіс, щоб прокоментувати цю інформацію. Співачка заявила, що в неї немає власної охорони, тому спростувала чутки. Для безпеки її замовляють організатори концерту.

Сторіс Наді Дорофєєвої

"Сталася жесть. Я бачу в телеграм-каналах відео, де якась людина — можливо, це охоронець, я не знаю, стріляє вгору, якась заварушка. У якийсь момент — це вже було після концерту, ми самі почули постріл, перебуваючи в гримерці. Подумали, може нам здалося, але, на жаль, не здалося", — розповіла Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, що на концерті української співачки Ірини Федишин, яка вирушила в тур Америкою, під час першого концерту, який відбувся в місті Міннеаполісі, на сцену вийшов п'яний російський глядач.