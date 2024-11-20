"Приближаемся к мировой войне": воюющий в ВСУ румын озвучил мрачный прогноз

Боец с позывным "Гетотак" воюет в Украине с сотней своих соотечественников. Он рассказал, что Россия ослабела, но миру угрожает новая война.

Румын с позывным "Гетотак" собрал вокруг себя около 100 соотечественников и сформировал таким образом взвод "Гетица", который находится на передовой войны в Украине. Он воюет уже два года и предупреждает в интервью изданию Adevarul, что новая мировая война близка, и остановить ее будет практически невозможно.

Его имя остается секретным по той простой причине, чтобы не допустить его идентификации российскими спецслужбами. Однако он выбрал прозвище, под которым стал известен среди румынских и украинских бойцов: Гетотак. Скоро исполнится два года, как он воюет с россиянами и он убежден, что конец еще не близок, хотя и видит свет в конце туннеля.

Почему румыны воюют на стороне Украины

По его словам, он приехал в Украину в январе 2023 года, чтобы защитить гражданское население, помочь защитить Украину от незаконного вторжения и каким-то образом способствовать замедлению, если не остановке продвижению россиян в Европе.

Бойцы взвода "Гетица" Фото: Adevarul

Он не был профессиональным военным, но, по его словам, у него была специальная подготовка, которая позволила ему пойти на войну.

"У меня есть определенная специальность, но она не имеет никакого отношения к вооруженным силам. Я всю жизнь сотрудничал с разведывательной службой в Европе, и это едва ли не единственное… У меня была тактическая подготовка, я инструктор по оружию, инструктор по стрельбе. Я могу сказать, что я готовился к этому примерно с 2019 года, в частном порядке, проводя курсы и другие вещи", — говорит он.

Менее чем за два года к нему присоединились около 100 граждан Румынии и Молдовы. Они в взводе "Гетица" предпочитают не называть точных цифр. Но говорят, что российская пропаганда врет, когда говорит о тысячах румын, которые воюют в Украине.

"Мы взводная группа, возможно, есть еще румыны, мы даже не знаем сколько. Погиб у нас один – это Рудольф Виттман , настоящий герой. Так что как бы мы это ни воспринимали, мы очень и очень далеки от пропагандистских деятелей РФ", — считает он.

"Гетотак" сообщил, что все это время к нему поступали бесчисленные запросы от граждан Румынии и Молдовы, желающих присоединиться к нему. Однако условия слишком жесткие, так что отбор проходит один из десяти.

"Гетица — это что-то больше похожее на союз румын, воюющих в Украине. Мы хотели как-то объединить румын, лучше представить себя, общаться. И мы начали собирать тех, кто уже воевал здесь, и набирать из страны желающих присоединиться к нам… по сути мы все солдаты ВСУ, мы символически объединены под названием Getica", — отмечает "Гетотак".

На каких условиях румыны воюют в ВСУ

Румыны, присоединившиеся к украинцам, получают зарплату от украинского государства, и им гарантируется такая же заработная плата, как и украинцам. Но и ответственность огромна.

"Во-первых, в нашем контракте в пункте №1 прописано, что мы имеем точно такие же права и обязанности, как и украинские военные, просто у нас другая национальность. Конечно, существуют некоторые классификации, основанные на критериях степени, критериях функции, критериях всего остального. Нормальная зарплата, когда ты не участвуешь в боевой операции, где-то до 1500 евро. А в боевой зоне за каждый день боя у вас есть бонус, который может принести вам максимум в 3000 евро. Это означало бы постоянное пребывание на фронте 20-20 дней или около того. Так что никаких выходных и пожалуйста. И эта цифра никогда не достигается. В Румынии я получал больше в четыре раза, так что здесь я не ради денег", — говорит Гетотак.

Он также рассказал о критериях, по которым принимаются или нет румыны, которые все еще хотят к ним присоединиться.

Бойцы взвода "Гетица" Фото: Adevarul

"Мы, в принципе, прежде всего хотим четко знать, почему человек хочет вступить в войну. Потому что за эти деньги оно того не стоит. Мы не принимаем нацистские, коммунистические и экстремистские идеологии любого рода. Мы много внимания уделяем физическому состоянию, потому что это то, что мы видим на каждом шагу. Мы видим людей, которые не могут пройти точку Б в миссии, тогда как до точки Д еще нужно идти. И мы уделяем большое внимание физической подготовке, потому что на кону стоит жизнь человека. И я не хочу никого привозить сюда, чтобы подвергать свою жизнь опасности просто так. Военный опыт приветствуется. Мы хотим точно знать, почему вы хотите вступить в войну, и быть убежденными в том, что Российская Федерация незаконно вторглась в Украину и что русских необходимо остановить, это те условия, которые мы им более или менее навязываем" , — добавил он. .

Количество желающих прийти и присоединиться к нему велико. Однако у Гетотака есть несколько советов для тех, кто хотел бы воевать за Украину.

"Нас ищут многие, но к нам попадают немногие. Пусть это будет от 1 до 10, но мир нам пишет непрерывно, это точно. И некоторые люди пишут нам, чтобы сказать, что они с нами, даже если они не могут приехать в Украину. Большинство румын с нами и против криминальной федерации, и тогда нам становится легче. С другой стороны, мое послание румынам было бы следующим: не обязательно приезжайте к нам, лучше идите добровольцами-резервистами в румынскую армию. Мы очень рады, что люди вступают в ряды румынской армии, потому что могут наступить тяжелые времена и, к сожалению, это единственное решение. Румыны должны быть патриотами и восстановить этот дух жертвенности, которого, я думаю, румынской нации все больше и больше не хватает", — добавляет он.

А те, кто по разным причинам не может воевать, могли бы помочь Украине, а особенно Румынии. Таким образом он призывает румын бороться с российской пропагандой.

"Те, кто не хочет держать в руках оружие или не способен физически, морально, умственно или что-то еще, может быть, религиозно, бороться с пропагандой, путь пытаются поговорить с близкими им людьми, комментировать социальные сети, боритесь, насколько это возможно, с этой пропагандой, которая причиняет нам очень много вреда и очень эффективна. Это, по сути, я считаю, главное оружие, которым располагает на данный момент РФ по эффективности", — также Гетотак призвал бороться с фейковыми новостями с помощью проверенных фактов и проверенных новостей.

В каких операциях румыны принимали участие в Украине

Гетотак и другие румыны также сражались в Бахмуте и одними из последних покинули редут, завоеванный ВС РФ в прошлом году. Он говорит, что большая проблема заключалась в том, что русских было гораздо больше, а на уровне украинских командиров были допущены некоторые ошибки.

Руины Бахмута Фото: Anadolu

"У нас были боеприпасы, но очень мало артиллерии. Во-вторых, мы стали свидетелями реального отступления российских войск, который уже невозможно было остановить. Они сосредоточили в этом районе много войск, так же, как они это делают сейчас в Покровске, и воевать с ними, я думаю, было совершенно невозможно… Было много факторов, которые привели к потере Бахмута, но в итоге там погибло много россиян. Бахмут уничтожил "Вагнер", — отмечает Гетотак.

Также он был в Белгороде, когда ВСУ пытались проверить прочность российской обороны на границе. Эти данные в итоге помогли в операции в Курской области.

Перспективы третьей мировой войны

По его мнению, Россия уже затормозила, даже остановилась на Украине и излагает свои аргументы. На данный момент единственным аргументом русских будет их ядерный арсенал.

"Давайте будем честными. Я думаю, что на данный момент они остановлены. То есть мы видим Россию, которая находится в плохой форме с экономической точки зрения и больше не может это скрывать. И мы видим Россию, которая подвергается нападению на своей собственной территории, которая уже потеряла часть своей территории, признанной ООН и им приходится одалживать оружие у иранцев, и оружие и солдат у КНДР. Я вообще не вижу, чтобы они что-то делали, кроме знаменитой ядерной кнопки, которой постоянно пытаются всех шантажировать. Но Россия уже не имеет и 10%, я бы сказал, того первоначального атакующего потенциала, который у нее был" , — также говорит он.

По его мнению, Украина своим сопротивлением выиграла время, необходимое Европе, чтобы вооружиться и сдержать возможное нападение со стороны россиян.

Плохая новость, которую сообщает румын, заключается в том, что независимо от того, что происходит на фронте в Украине, риск огромной войны реален. Вскоре, говорит он, нам придется вести мировую войну с Россией и ее союзниками.

"Я пессимист, не думаю, что украинская проблема будет решена. Я думаю, что в очень короткое время мы приближаемся к огромной мировой войне. Но не потому, что украинская проблема приведет к новой мировой войне. К сожалению, мы видим множество других вспышек, которые, возможно, и положили начало этому безумию. Но все, что я могу сказать, это то, что, вопреки всем слухам о пропаганде и дезинформации, которые доносятся до нас, Украина, по крайней мере, с того уровня, на котором я вижу проблему, не готова отдавать территории. Я не думаю, что будут невыгодные мирные переговоры в смысле передачи украинской территории" , — подчеркивает он.

По его мнению именно ситуация на Тайване и Ближнем Востоке приведет к новой мировой войне. И Китай найдет подходящий момент для нападения на Тайвань.

"И теперь мы видим Северную Корею и Южную Корею, которые начали прощупывать границы. Я не думаю, что это самая оптимистичная картина на данный момент, наоборот, общая геополитическая картина мрачная. Ничего хорошего, к сожалению, не жду. Если я ожидал чего-то хорошего, то я уже был дома", — заключает Гетотак.

Напомним, ранее стало известно, что Дания собирается передать Украине оставшийся парк истребителей F-16 после продажи 24 этих самолетов Аргентине. Дания переходит на новую модель истребителей F-35. По состоянию на 2023 год, парк датских истребителей F-16 насчитывал 34 самолетов F-16AM и 10 единиц F-16BM. 30 из 44 самолетов находятся в рабочем состоянии.