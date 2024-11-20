После закупки F-35: Дания передаст Украине весь свой парк истребителей F-16

После сделки с Аргентиной у Дании осталось еще 19 единиц F-16, которые должны быть переданы Украине. Несколько стран НАТО взяли на себя обязательство передать Украине в общей сложности 65 этих самолетов.

21 апреля 2024 года посол Дании в Украине Уле Эгберг Миккельсен подтвердил планы страны передать оставшийся парк истребителей F-16 Украине после продажи 24 этих самолетов Аргентине. Об этом писало издание Euromaidan Press

Дания переходит на новую модель истребителей F-35, как и другие страны, среди которых и Португалия.

По состоянию на 2023 год, парк датских истребителей F-16 насчитывал 34 самолетов F-16AM и 10 единиц F-16BM. 30 из 44 самолетов находятся в рабочем состоянии. Но не все они предназначались для Украины. В апреле этого года сообщалось, что часть продали Аргентине — в общей сложности 24 самолета. Продажа решает давнюю потребность страны в замене своих самолетов Mirage, которые были сняты с вооружения в 2015 году и столкнулись с трудностями при приобретении из-за британского эмбарго на военную технику, содержащую британские компоненты.

Аргентина изучала различные варианты, включая JF-17 Thunder, разработанный Китаем и Пакистаном. Но выбор президента Хавьера Милея остановился на датских F-16. Общая стоимость оценивается в 650 млн долларов, в т. ч. самолетов и боеприпасов.

После сделки с Аргентиной у Дании остается еще 19 единиц F-16, которые должны быть переданы Украине, отмечает Army Recognition. Несколько стран НАТО взяли на себя обязательство передать Украине в общей сложности 65 истребителей F-16. Дания обязалась поставить — 19 единиц F-16 несколькими партиями.

Напомним, что из-за возможного обстрела Украины 20 ноября четыре посольства закрылись в Киеве.

Также сообщалось, что КГВА сообщила о пожаре из-за падения обломков и опровергла свое сообщение.